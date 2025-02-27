Сериал "Актерище" с Нагиевым и Лапенко показали на фестивале Original+

"Октагон", реж. Арсений Бардаш Где и когда смотреть: в "VK Видео" — с 11 марта Не хочется брать на себя смелость что-либо выписывать из категории искусства, но "Октагон" сложно назвать чем-то выходящим за рамки мучительной блогерской самодеятельности. Построен сериал на следующем конфликте: юный боец MMA (тиктокер Арсений Бардаш, здешний сценарист и режиссер), который после уличной драки взял вину на себя и отмотал небольшой срок вместо своей девушки (Александра Елисеева), возражает против того, чтобы эта самая девушка тоже занималась MMA. Аргумент — это мужской спорт. Суть происходящего не вполне понятна, об актерской игре за ее отсутствием рассуждать сложно. В какой-то момент на соседней шконке возникает Паша Техник и становится по-настоящему смешно, в остальное время тоже смешно, но скорее в истерическом смысле. "Павел. Первый и последний", реж. Александр Котт Где и когда смотреть: на "Кино 1ТВ", Premier и "Кинопоиске" — с 28 февраля Российские актеры часто становятся заложниками своих амплуа. Денис Власенко (Happy End, "И снова здравствуйте") — из таких: кажется, все уже не просто устали от того, что он везде играет плюс-минус одно и то же, — даже жалобы на это обстоятельство начинают набивать оскомину. В сериале "Павел. Первый и последний" Власенко тоже изображает императора Павла I так, как привык: застенчивым и неловким кидалтом. В условиях традиционно унылой костюмной драмы Первого канала, которая способна разве что воспитать ненависть к истории, выглядит это особенно печально. "Тайга", реж. Александр Касаткин Где и когда смотреть: на Premier и Kion — с 5 марта Детективный триллер про трио следователей, которые ищут маньяка, убивающего девочек из неблагополучных семей в маленьком городе. Неблагополучные здесь, впрочем, не только семьи, а вообще все: "Тайга" катастрофически плохо написана, сыграна и снята — сериал напоминает студенческий телеспектакль, поставленный на производственных мощностях условного НТВ. В каком-то смысле есть свои моменты: в начале один из полицейских врывается с автоматом в туалет к дочери, у которой начались месячные (она сообщает об этом из-за двери, но это никого не останавливает), а ближе к финалу волонтеры расклеивают по городу листовки под душераздирающую фортепианную музыку. Получается "Трасса" для бедных (и несчастных). "Оперативная память", реж. Сергей Попов Где и когда смотреть: на "Иви" и НТВ — неизвестно Андрей Смоляков демонстрирует недолговечное сияние не самого чистого разума и предстает в образе опера, у которого начинаются проблемы с памятью (стриминг "Иви", выпустивший сериал "Разрешите обратиться", пополняет коллекцию каламбуров): за три месяца до пенсии ему ставят Альцгеймера. От коллег он болезнь старательно скрывает — и с особенной остротой воспринимает появление молодого стажера-напарника, героя Кузьмы Сапрыкина. Тот, в свою очередь, опять оказывается приставлен к матерому полицейскому с лысой головой — но на этот раз обходится без стендапа, как в "1703". "Оперативную память" можно смотреть в качестве метакино: организм Смолякова как бы пытается забыть "энтэвэшные" сериалы про "ментозавров", а сознание противится. "Злые люди", реж. Ким Дружинин Где и когда смотреть: на НТВ и Premier — неизвестно Гай Ричи — в сущности народный артист России, но его "Шерлок Холмс" нанес, кажется, непоправимый урон нашему костюмному кинематографу. Синеватый фильтр, кулачные бои, таймлапсы и/или рапид, подслушанная у Ханса Циммера музыка — обязательные пункты программы. Смотреть на эти попытки, как правило, задача со звездочкой, "Злые люди" — не исключение. Автор оригинальных романов про сыщика Алексея Лыкова, писатель Николай Свечин считается как бы Борисом Акуниным наоборот: консенсус такой, что детективщик из него похуже, зато он убедительней пишет и обходится с исторической фактурой. Про отношения с исторической фактурой режиссера "Злых людей" Кима Дружинина все плюс-минус понятно, но тут, с другой стороны, вроде бы и нет соответствующей претензии: во всяком случае, на здешних улицах разбитые фонари должны быть, по идее, газовые, а показывают электрические. Полный анахронизмов текст в руках артистов оказывается неубедительным (все краткосрочно расцветает при появлении Дмитрия Нагиева), за сюжетом про расследование убийства дворянина удается следить с трудом. Зато название удачное. "ВИА "Васильки", реж. Юрий Шаров Где и когда смотреть: на Wink — неизвестно Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков думает, что способен писать песни, достойные советских хитов 70-х, а режиссер Юрий Шаров ("Между нами лето") — что ставит не хуже Эльдара Рязанова и Георгия Данелии. Это, разумеется, не так, поэтому их сериал, целиком зиждущийся на такой вот (по-своему даже милой) незамутненности, совершенно не работает. Симптоматично, что у нас раз за разом на словах собираются возвращать кинематографу былое величие, в смысле снимать доброе и вечное, как в Союзе, — а на деле снимают что-то ужасно злое, в котором человек человеку волк. В общем, вокально-инструментального ансамбля "Васильки" не существовало — ну и придумывать его не стоило. "Опасная близость", реж. Иван Китаев Где и когда смотреть: на Start — в марте Очередное пополнение глянцевой линейки платформы Start про "красивую жизнь" — теперь измены и смерти наполняют будни и выходные пластических хирургов (Елизавета Боярская и другие). Сверхзадача тут видится в том, чтобы убедить нас, что богатые не просто плачут, а влачат довольно жалкое существование — и вообще положение их незавидно, с какой стороны ни посмотри. Ну, при виде этих интерьеров действительно оказываешься в депрессии. Местами звучит симпатичный джаз, что вроде должно спасать, — но не спасает. "Гипнозис. Охота на избранных", реж. Тимофей Жалнин Где и когда смотреть: в Okko — неизвестно Трое из Суперпростоквашина: поп, который видит прошлое (Кирилл Кяро), частный сыщик (Даниил Страхов), который видит настоящее (то есть читает мысли), и адвокат (Ростислав Бершауэр), который видит будущее, сталкиваются с мрачным приветом из общего прошлого. Это мистика в лучших традициях упоительной упоротости сериалов Ильи Куликова ("Чернобыль", "Документалист", "Агентство О.К.О."), сделанная, как ни странно, без участия самого маэстро. Триллер из "Гипнозиса" получается в больше степени понурый, чем нуарный, но все равно завораживает. "Баранкины и камни силы", реж. Миша Поляков Где и когда смотреть: на "Кинопоиске" — неизвестно Яндекс.Мстители: в жизни извозчицы из XIX века случайно возникают китайские камни бесконечности, засим она перемещается в современную Москву и встречается со своими потомками. Это таксист с говорящей фамилией Баранкин и его родные, которые благодаря тем же камням получают суперспособности. Проект можно нечаянно принять за спин-офф франшизы "СуперБобровы", но в действительности это вполне симпатичная фэнтези-комедия с более-менее обаятельным юмором. Без нелепого кринжа и не самых достойных шуток, конечно, не обходится, к тому же с традиционным "яндексовским" инхаус-продакт-плейсментом тут часто перебарщивают — ну тут уж как водится. Что забавно, самый фантастический элемент в "Баранкиных" возникает как бы ненамеренно: по всему выходит, что пожилой таксист не только владеет огромной квартирой (!) в историческом здании (!!) на Пречистенке (!!!), где сделан отличный ремонт (!!!!), но эта лакомая жилплощадь еще и оказывается не нужна двум из трех его детей (!!!!!). Здесь Кузьма Сапрыкин молодого напарника опытного опера не изображает, но зато опять метит в стендаперы, — до странного специальное амплуа, даже любопытно понаблюдать, оформится ли оно в некий корпус работ. "Гаражники", реж. Михаил Местецкий Где и когда смотреть: неизвестно Чудесный гибрид рязановского "Гаража", американской версии "Офиса" и, наверное, "Миллионера из Балашихи" — добродушное мокьюментари про гаражный кооператив под угрозой сноса из-за своего самостройного происхождения. Прекрасное выступление Алексея Розина в роли председателя, который по-леопольдовски хочет подружить всех подопечных, а те сопротивляются. Но сопротивляться едва ли возможно — особенно из зрительского кресла. "Актерище", реж. Дмитрий Невзоров Где и когда смотреть: на Kion — неизвестно "Актерище" — сериалище-безлимитище. В первой серии шоу Дмитрия Невзорова, режиссера прошлогоднего "Дяди Леши" (его показывали на Original+ в 2024-м), обнаруживается какая-то несусветная плотность гэгов и панчей. Которые еще и бьют точно в цель — все до единого. Это настолько смешно, что временами сложно поверить, что этот сериал правда существует. В его основе — сразу две отличные метароли: Дмитрий Нагиев изображает провинившегося артиста, которому предстоит пройти арку искупления, а Антон Лапенко играет видеоблогера, который построил карьеру на критике его фильмов (прозрачная отсылка к BadComedian). Если "Актерище" умудрится не раскиснуть в течение сезона, это будет настоящая бомба, но — даже работая вполсилы — сериал будет способен многих уложить на лопатки.

Сериал "Актерище" с Нагиевым и Лапенко показали на фестивале Original+
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