Как проходят съемки фильма о жизни ленинградского зоопарка в блокаду

Главной героине бегемотихе по кличке Красавица требовался особенно сложный уход: 40 кг пищи и 400 литров воды каждый день - невозможная ноша для хрупкой смотрительницы. Эта история привлекла Антона Богданова, которого мы все знаем по фильму "Огонь" и "Т-34". Его дед воевал на Невском пятачке, и Антон давно горел идеей отдать дань и близкому человеку, и любимому Петербургу, который он упорно называет Ленинградом.

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"Ленинград спас душу России, культуру России, - говорит режиссер. - Если в Перми делали пушки, в Челябинске танки, то Ленинград уберег что-то живое внутри нас. И я понял, что мне хочется снять эту историю про зоопарк".

Ветеринар Мартын Иванович

Жители Васильевского острова и просто прохожие, минуя сад за Академией художеств, несколько дней могли наблюдать, как за оградой вырастают деревянные конструкции блокадного зоосада, окна домов заделывают досками, по-блокадному, крест-накрест. И, наконец, настал день, когда вместо обычных лошадей - "натурщиц" студентов-художников - во дворе появились настоящие животные. Увы, зимний дом Красавицы оказался пуст - "актрису" нашли в Новосибирске и понятно, что проще отправить туда съемочную группу, чем многотонное животное. Что же, зато в этот съемочный день довелось познакомиться с другими двумя харизматичными "актерами" - тигренком и верблюдом. В тигренка Марусю, кажется, влюбилась вся съемочная группа - "она милая, прямо ребенок", - смеется Слава Копейкин, играющий демобилизованного солдата, который вместе с другими сотрудниками спасает от обстрелов животных зоопарка. Милый "котенок" не капризничает и с удовольствием подыгрывает настоящим актерам.

"С Марусей легко работать. Она, видимо, благодарна нам, - рассказал режиссер Антон Богданов. - Мы ее не так давно спасли. Малышка была сильно избита, страдала лишаем, были проблемы с внутренними органами. И ребята из ленинградского хосписа "Дом тигра" спасли ее. Смешно даже вышло: нам же нужно, чтобы зритель видел на экране "блокадное" животное, а тут нам привозят Марусю уже с хорошим пузиком. Пришлось попросить их продолжить баловать тигренка уже после наших съемок".

"Поверьте Вите Сухорукову, жизнь прожил, ролей море сыграл, - как всегда эмоционально делится впечатлениями Виктор Иванович, на этот раз в роли ветеринара Мартына Ивановича. - Но чтобы я кормил из бутылки-соски тигренка! Живого тигра! И он у меня грыз ее! Я счастлив, что здесь оказался".

Съесть или сохранить

"У нас в сценарии есть фраза: "Люди не убивают животных, это делают только варвары", - Юлия Пересильд играет главную героиню, Евдокию Ивановну Дашину. - Мы вчера как раз с Антоном Богдановым размышляли, что это какая-то особенная философия ленинградцев. Да, война идет, да, страшно. Можно посмотреть на животных и подумать: почему бы их не съесть и жить дальше. Но как будто есть высшая философия, которая говорит: тогда ты перестанешь быть человеком. Сохраняя животных, ты сохраняешь свою душу".

И актриса добавляет:

"Удивительно, но я не знала историю про Евдокию Дашину. И это несправедливо. Хорошо, что снимаем это кино".

"Подвиг сотрудников ленинградского зоопарка в том, что они не просто не съели животных, а еще и в том, что они не уступили ни на дюйм, а, возможно, усилили в разы уход за ними, ласку, любовь, окружили теплом как могли, - рассказывает Антон Богданов. - Это исторический факт, что, когда начинались бомбежки, Дашина обнимала Красавицу, чтобы ее успокоить, пела ей песни. В мирной жизни она этого не делала, просто за ней ухаживала". "Этим меня история покорила, - признается Стася Милославская, которая играет зоотехника Анну, девушку смелую, немножко пацанку. - Что люди, забыв про себя, спасали братьев наших меньших. Это невероятно. Это люди с очень большим сердцем".

Найти звериного партнера

На холод жаловаться грех, когда идут съемки фильма про осажденный Ленинград. Тем более что греет не только кофе в кружках, но и сама атмосфера на съемочной площадке. Легко поверить Стасе Милославской, которая убеждает, что они стали одной семьей, как сотрудники блокадного зоопарка.

Если в Перми делали пушки, в Челябинске танки, то Ленинград уберег что-то живое внутри нас. Этот фильм - дань любимому городу

Люди в этом проекте и в самом деле не случайные. Антон Богданов не шутит, говоря, что едва ли не у каждого в съемочной группе свой питомец, и не только "стандартные" кошки-собаки: "У кого-то есть обезьяна, даже удав. Так что мне повезло с группой, потому что это важно - чтобы участники процесса любили животных, ценили их. Иначе зритель увидит фальшь". Актеры и в самом деле легко находят общий язык с звериными партнерами. Юлии Пересильд не привыкать - еще много лет на съемках "Края" подружилась с медведем Степой, а верблюд Куня, с которым актрисе довелось сниматься в блокбастере "Финист. Первый богатырь", стал, по ее словам, "моим большим псом, он меня встречал и провожал со съемочного дня". Так что можно не сомневаться - Пересильд и бегемотиху приручит.

В одном из эпизодов по сценарию маленькая обезьянка "умилительно складывает лапки и начинает выпрашивать конфету у Зойки". Но одно дело написать, другое заставить животное выполнить "актерскую задачу".

"Да, это непросто, - признается Стася Милославская. - И поэтому возникает много импровизации. Например, мы снимали сцену, где я уговариваю тигрицу поесть. А она, разумеется, не хочет даже смотреть на это сено. В этот момент сзади меня в вольере бегал тигренок. Он в одном дубле сидел в углу, в другом - прыгал мне на спину, в третьем - хватал меня за юбку. И в такой ситуации мы понимаем, что команды "стоп" не будет, надо продолжать играть, потому что никто не знает, в какой момент животное сделает что-то особенное, что подойдет нашему кино".

На съемках "Красавицы" словно оказался в зимнем Ленинграде 1940-х. И не только из-за декораций, настоящих, деревянных, и из-за шерстяных платков, в которые кутаются женщины, - этого опознавательного знака блокады. Режиссер удивительно точно подобрал "лица".

"Слава Копейкин, - это же реинкарнация Леонида Быкова, - замечает Богданов, поклонник фильма "В бой идут одни старики". - Настоящий советский человек, с советским лицом, с советскими кудрями". "Да, в актерском составе запечатлено время, - соглашается Виктор Сухоруков. - Когда рядом стоят Слава и Стася, хочется запеть песню Блантера "Счастье мое"... А на Юлию Пересильд смотришь и тут же вспоминается "Рио-Рита"...

Ламповая картина

Этот съемочный день закончился эффектно и страшно - пожаром склада.

Это просто - написать "работники молча смотрят на охваченное огнем здание", но создатели фильма делают все, чтобы история ленинградского зоопарка откликнулась в зрителе.

Мы все объединились, чтобы говорить о милосердии, о романе человека и звериного мира. И, конечно, о жизненном бессмертии

Ленинградский архитектор Яков Рубанчик, все дни блокады зарисовывавший окружающий его мир, оставил в своем уникальном "Блокадном дневнике" запись: "Ведь придут люди и не поверят, что нам пришлось снести". В "Красавице" будет и про голод, и про холод, и про потери. Но Антон Богданов делает картину светлую и теплую, как говорит Сухоруков, "ламповую". Режиссер, он же автор сценария, хочет, чтобы "Красавица" могла оказать на какого-нибудь ребенка такое же неизгладимое впечатление, какое на него в детстве произвел "Ко мне, Мухтар!".

"Я очень хочу, чтобы на фильм приходили с детьми, - говорит режиссер. - Мне кажется, нашему кинематографу сейчас этого не хватает. Я люблю сказки, но мне кажется, мы уже немного заигрались в чудеса. Надо показать детям что-то более реалистичное".

"Сегодня непросто увлечь молодежь, детей такими сложными темами, - признает Юлия Пересильд. - Когда им говоришь "война, блокадный Ленинград", им становится скучно. А когда это история про животных - это как приманка в каком-то смысле. А дальше они начнут смотреть и точно не оторвутся".

История с ленинградским зоопарком - как микстура для мизантропов. По словам Виктора Сухорукова, "мы все объединились, чтобы говорить о милосердии, о романе человека и звериного мира. И, конечно, о жизненном бессмертии. Вот о чем картина".

КСТАТИ

Первый фильм об осажденном Ленинграде "Жила была девочка" появился за полгода до окончания войны, в декабре 1944 года. Но после декабря 1944 года в кино наступила многолетняя пауза - "ленинградское дело" закрыло блокадную тему. Второй раз Ленинград прорвал блокаду - на этот раз кинематографическую, - когда наступила хрущевская оттепель. Появилось "Балтийское небо". Но и на картину Владимира Венгерова легла тень "ленинградского дела" - критики ее встретили прохладно, а создатели не были отмечены никакими кинематографическими наградами. Потом показалось, что еще чуть-чуть, и кинематографисты переступят болевой порог - появились "Мы смерти смотрели в лицо" Наума Бирмана, максимально реалистичный "Порох" Виктора Аристова, "Соло" Константина Лопушанского, эпопея "Блокада" режиссера Михаила Ершова. Но этот период был недолог - наступило время другого кино. И только сейчас мы вновь возвращаемся к истории осажденного Ленинграда. Для многих блокада - как айсберг, выступает во всем своем ужасном, трагическом и величественном объеме. И, наконец, заговорили о тех, кто совершал подвиг, пусть и не на рубежах города, и не с оружием в руках, а строя под вражеским огнем железную дорогу, репетируя "Седьмую симфонию" Шостаковича, и вот - не допуская гибели животных в зоопарке. Если вам интересно: когда в 1870-е годы немцы осадили столицу Франции, животные парижского зоопарка были съедены за считаные недели.