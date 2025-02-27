Ремейк «Звездного десанта» запущен в работу

Как сообщают журналисты издания ScreenGeek, компания Sony запустила в работу ремейк «Звёздного десанта». Подробности сюжета и другие детали проекта пока не раскрываются. Официального подтверждения данной информации пока также не было.

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«Звёздный десант» — фантастический фильм режиссёра Пола Верховена. Боевик 1997 года был снят по мотивам одноимённого романа Роберта Хайнлайна. Бюджет ленты составил $ 105 млн, а за время проката она заработала во всём мире $ 121 млн.

События картины происходят в конце XXIII века. Согласно синопсису, полчища гигантских разумных жуков с далёкой системы планет Клендату угрожают всему человечеству. На Земле царит милитаризм, а служба в армии гарантирует гражданство. Кармен отправляется в лётное училище, однако её парень Джонни не может похвастаться хорошими знаниями математики, поэтому записывается в военную пехоту, а их друг Карл идёт в разведку.