Что смотреть на неделе в кинотеатрах и онлайн

Юра Борисов в бегах, Снаткина против нечисти: что смотреть на неделе
С 27 февраля в кинотеатрах Юра Борисов выходит из тюрьмы и бросается в бега, Андрей Мерзликин и Евгений Миронов спасают операцию СССР против США, Эд Харрис заводит вторую семью, в Британии рождаются дети с врожденными аномалиями, Сорвиголова снова спасает Нью-Йорк, Анна Снаткина сражается с нечистью, Григорий Чабан замешан в убийстве. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.
«Кончится лето»
- Премьера: 27 февраля.
- Где смотреть: в кинотеатрах.
- В ролях: Юра Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Василий Щипицын, Иван Тарабукин, Батма Иманакунова, Денис Кузнецов, Альберт Алексеев, Павел Колесов.
- Зачем смотреть: криминальная драма о семье, выборе и отчаянной попытке вырваться из замкнутого круга.
После тюремного срока 27-летний Кеша (Юра Борисов) возвращается в родной якутский поселок. Там его ждут отец и младший брат Тима, который мечтает вырваться и поступить в институт. Кеша пытается начать все с чистого листа и устраивается в золотодобывающую артель, которую когда-то основал его отец.
Однако он сталкивается с несправедливостью и остается без работы и средств на существование. В поисках выхода он решает пойти на отчаянный шаг и вовлекает в это Тимофея. Их поступок запускает череду опасных событий и вынуждает бороться за свободу и будущее.
«Северный полюс»
- Премьера: 27 февраля.
- Где смотреть: в кинотеатрах.
- В ролях: Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова, Елена Север, Амбарцум Кабанян, Данил Тябин, Вадим Сквирский, Алексей Одинг, Валерий Мызников, Павел Харизанов.
- Зачем смотреть: исторический драматический сериал, посвященный одной из самых сложных и рискованных операций времен холодной войны между СССР и США.
Действие разворачивается в 1962 году во время обострения противостояния между двумя сверхдержавами. В ответ на размещение американских ракет в Турции руководство Советского Союза решает провести смелую демонстрацию силы — отправить атомную подводную лодку К-3 в беспрецедентное плавание подо льдом к Северному полюсу.
Перед миссией капитан второго ранга Живцов (Андрей Мерзликин) обнаруживает проблемы с навигацией, а конструктор подлодки Морозов (Евгений Миронов) предупреждает о возможной катастрофе. Однако приказ уже отдан, и экипаж К-3 выходит в море. На пути их ждут смертельно опасные условия — суровый климат, технические неисправности и постоянное наблюдение американской разведки.
«Чокнутые»
- Премьера: 27 февраля.
- Где смотреть: в кинотеатрах.
- В ролях: Билл Мюррей, Дженнифер Кулидж, Эд Харрис, Гэбриэл Юнион, Майлз Дж. Харви, Эмануэла Постаккини, Льюис Пуллман, П. Дж. Бирн, Скотт Майкл Кэмпбелл, Люсинда Карр.
- Зачем смотреть: черная комедия со звездным кастом — Эдом Харрисом и Биллом Мюрреем.
Бывший преступник Винсент (Эд Харрис) давно оставил криминальное прошлое и живет тихой семейной жизнью. В канун Нового года он планирует провести уютный вечер с близкими, но внезапно на пороге появляются старые подельники, что грозит разрушить все, что он построил.
Все становится еще запутаннее, когда неожиданно объявляется его бывшая жена и сын, с которым он не поддерживает связь. За одну ночь Винсенту предстоит разобраться с долгами прошлого, сохранить доверие близких и сделать все возможное, чтобы этот Новый год не стал для него последним.
«Токсичный город»
- Премьера: 27 февраля.
- Где смотреть: Netflix.
- В ролях: Рори Киннер, Эйми Лу Вуд, Роберт Карлайл, Лорен Лайл, Клаудия Джесси, Джоди Уиттакер, Джозеф Демпси, Брендан Койл, Стивен Макмилан, Майкл Соча, Саймон Харрисон, Стивен Элдер.
- Зачем смотреть: драматический сериал, основанный на реальных событиях, о крупнейшем экологическом скандале в истории Великобритании. От создателей «Черного зеркала».
Действие разворачивается в городе Корби, промышленном центре в Восточном Мидленде, где после закрытия сталелитейного завода власти начали программу реновации. Они снесли старые здания и начали вывозить токсичные отходы в открытых грузовиках, не подозревая, какие последствия это повлечет.
Спустя несколько лет группа матерей замечает тревожную закономерность — в городе необычайно высокий уровень врожденных дефектов верхних конечностей у новорожденных. Объединившись, женщины начинают собственное расследование, которое приводит их к шокирующим открытиям. Пройдя через давление властей, судебные баталии и общественное безразличие, они добиваются правды, разоблачая катастрофу, которая могла бы остаться в тени.
«Сорвиголова: Рожденный заново»
- Премьера: 27 февраля.
- Где смотреть: Disney+.
- В ролях: Чарли Кокс, Маргарита Левиева, Уилсон Бетел, Джон Бернтал, Дебора Энн Уолл, Винсент Д'Онофрио, Элден Хенсон, Дженнея Уолтон, Уилл Фитц, Майкл Гэстон.
- Зачем смотреть: напряженная супергеройская драма, продолжение старого шоу от Netflix.
Адвокат Мэтт Мердок (Чарли Кокс), обладающий скрытыми уникальными способностями, днем защищает клиентов юридической фирмы, а ночью борется с преступностью на улицах Нью-Йорка. Однако его размеренная и тщательно спланированная жизнь рушится, когда на политическую арену выходит Уилсон Фиск — бывший криминальный король города.
Он стремится к власти легальным путем, но его методы все так же жестоки. Их пути снова пересекаются и заставляют обоих столкнуться с призраками прошлого. На фоне растущего хаоса и новых угроз Мэтту предстоит сделать сложный выбор, который определит будущее не только его самого, но и всего города.
«Граница миров»
- Премьера: 3 марта.
- Где смотреть: СТС.
- В ролях: Анна Снаткина, Даня Киселев, Денис Нурулин, Николай Добрынин, Маргарита Дьяченкова, Ангелина Поплавская, Илья Любимов, Александр Яцко, Анастасия Светличная, Иван Зайцев.
- Зачем смотреть: фантастическая комедия о людях, которые следят за балансом между мирами.
После случайной встречи с вампиром братья Серега (Денис Нурулин) и Леха (Даня Киселев) Шиловы обнаруживают у себя сверхспособности. Поиск ответов приводит их в старое здание НИИ, которое оказывается порталом в Темный мир. Там братья знакомятся с секретной организацией «Граница миров», контролирующей перемещения сверхъестественных существ — ведьм, оборотней, русалок и других «туристов», прибывающих в мир людей. Руководит организацией эксцентричный Павел Никитич (Николай Добрынин), а в его команде работают рациональная Людмила Николаевна (Анна Снаткина), ее дочь Света (Маргарита Дьяченкова) и загадочная вампирша Илона (Ангелина Поплавская).
Став частью «Границы миров», братья Шиловы получают новые обязанности — следить за существами из Темного мира и предотвращать возможные конфликты. Однако главная угроза связана с древним артефактом «Сердце Каина», который обладает огромной силой. За ним охотятся как представители Темного мира, так и влиятельные люди из нашего мира. Теперь Сереге и Лехе предстоит не только освоиться в новой реальности, но и защитить артефакт, предотвратив катастрофу, способную изменить границы между мирами.
«Тайга»
- Премьера: 5 марта.
- Где смотреть: Premier.
- В ролях: Григорий Чабан, Наталья Земцова, Дарья Екамасова, Владимир Селезнев, Марина Денисова, Елена Коренева, Елизавета Ищенко, Маргарита Галич, Алиса Олейник, Елена Руфанова.
- Зачем смотреть: детектив с Григорием Чабаном, Натальей Земцовой и Дарьей Екамасовой в главных ролях.
В небольшом городке начинают происходить страшные убийства девочек из неблагополучных семей. Следователь и отец двух дочерей Демидов (Григорий Чабан) берется за расследование. Он дает себе слово найти маньяка, не подозревая, что каждое новое преступление будет ставить его в более тяжелое положение. С каждым шагом расследования улики становятся все более настоятельными и тревожными — все они так или иначе ведут к самому Демидову.
Пытаясь раскрыть тайну ужасных преступлений, Демидов осознает, что дело не только в маньяке, но и в древних скрытых связях, которые, возможно, делают его причастным к убийствам. С каждым открытием ему все сложнее понять, где заканчивается расследование и начинается личная трагедия. В этом напряженном поиске истины ему предстоит столкнуться с собственными демонами и понять, что разгадка, возможно, кроется гораздо ближе, чем он мог себе представить.