Юра Борисов в бегах, Снаткина против нечисти: что смотреть на неделе

С 27 февраля в кинотеатрах Юра Борисов выходит из тюрьмы и бросается в бега, Андрей Мерзликин и Евгений Миронов спасают операцию СССР против США, Эд Харрис заводит вторую семью, в Британии рождаются дети с врожденными аномалиями, Сорвиголова снова спасает Нью-Йорк, Анна Снаткина сражается с нечистью, Григорий Чабан замешан в убийстве. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

Что смотреть на неделе в кинотеатрах и онлайн
© кадр из фильма «Кончится лето»

«Кончится лето»

После тюремного срока 27-летний Кеша (Юра Борисов) возвращается в родной якутский поселок. Там его ждут отец и младший брат Тима, который мечтает вырваться и поступить в институт. Кеша пытается начать все с чистого листа и устраивается в золотодобывающую артель, которую когда-то основал его отец.

Однако он сталкивается с несправедливостью и остается без работы и средств на существование. В поисках выхода он решает пойти на отчаянный шаг и вовлекает в это Тимофея. Их поступок запускает череду опасных событий и вынуждает бороться за свободу и будущее.

«Северный полюс»

Действие разворачивается в 1962 году во время обострения противостояния между двумя сверхдержавами. В ответ на размещение американских ракет в Турции руководство Советского Союза решает провести смелую демонстрацию силы — отправить атомную подводную лодку К-3 в беспрецедентное плавание подо льдом к Северному полюсу.

Перед миссией капитан второго ранга Живцов (Андрей Мерзликин) обнаруживает проблемы с навигацией, а конструктор подлодки Морозов (Евгений Миронов) предупреждает о возможной катастрофе. Однако приказ уже отдан, и экипаж К-3 выходит в море. На пути их ждут смертельно опасные условия — суровый климат, технические неисправности и постоянное наблюдение американской разведки.

«Чокнутые»

Бывший преступник Винсент (Эд Харрис) давно оставил криминальное прошлое и живет тихой семейной жизнью. В канун Нового года он планирует провести уютный вечер с близкими, но внезапно на пороге появляются старые подельники, что грозит разрушить все, что он построил.

Все становится еще запутаннее, когда неожиданно объявляется его бывшая жена и сын, с которым он не поддерживает связь. За одну ночь Винсенту предстоит разобраться с долгами прошлого, сохранить доверие близких и сделать все возможное, чтобы этот Новый год не стал для него последним.

«Токсичный город»

  • Премьера: 27 февраля.
  • Где смотреть: Netflix.
  • В ролях: Рори Киннер, Эйми Лу Вуд, Роберт Карлайл, Лорен Лайл, Клаудия Джесси, Джоди Уиттакер, Джозеф Демпси, Брендан Койл, Стивен Макмилан, Майкл Соча, Саймон Харрисон, Стивен Элдер.
  • Зачем смотреть: драматический сериал, основанный на реальных событиях, о крупнейшем экологическом скандале в истории Великобритании. От создателей «Черного зеркала».

Действие разворачивается в городе Корби, промышленном центре в Восточном Мидленде, где после закрытия сталелитейного завода власти начали программу реновации. Они снесли старые здания и начали вывозить токсичные отходы в открытых грузовиках, не подозревая, какие последствия это повлечет.

Спустя несколько лет группа матерей замечает тревожную закономерность — в городе необычайно высокий уровень врожденных дефектов верхних конечностей у новорожденных. Объединившись, женщины начинают собственное расследование, которое приводит их к шокирующим открытиям. Пройдя через давление властей, судебные баталии и общественное безразличие, они добиваются правды, разоблачая катастрофу, которая могла бы остаться в тени.

«Сорвиголова: Рожденный заново»

Адвокат Мэтт Мердок (Чарли Кокс), обладающий скрытыми уникальными способностями, днем защищает клиентов юридической фирмы, а ночью борется с преступностью на улицах Нью-Йорка. Однако его размеренная и тщательно спланированная жизнь рушится, когда на политическую арену выходит Уилсон Фиск — бывший криминальный король города.

Он стремится к власти легальным путем, но его методы все так же жестоки. Их пути снова пересекаются и заставляют обоих столкнуться с призраками прошлого. На фоне растущего хаоса и новых угроз Мэтту предстоит сделать сложный выбор, который определит будущее не только его самого, но и всего города.

«Граница миров»

После случайной встречи с вампиром братья Серега (Денис Нурулин) и Леха (Даня Киселев) Шиловы обнаруживают у себя сверхспособности. Поиск ответов приводит их в старое здание НИИ, которое оказывается порталом в Темный мир. Там братья знакомятся с секретной организацией «Граница миров», контролирующей перемещения сверхъестественных существ — ведьм, оборотней, русалок и других «туристов», прибывающих в мир людей. Руководит организацией эксцентричный Павел Никитич (Николай Добрынин), а в его команде работают рациональная Людмила Николаевна (Анна Снаткина), ее дочь Света (Маргарита Дьяченкова) и загадочная вампирша Илона (Ангелина Поплавская).

Став частью «Границы миров», братья Шиловы получают новые обязанности — следить за существами из Темного мира и предотвращать возможные конфликты. Однако главная угроза связана с древним артефактом «Сердце Каина», который обладает огромной силой. За ним охотятся как представители Темного мира, так и влиятельные люди из нашего мира. Теперь Сереге и Лехе предстоит не только освоиться в новой реальности, но и защитить артефакт, предотвратив катастрофу, способную изменить границы между мирами.

«Тайга»

В небольшом городке начинают происходить страшные убийства девочек из неблагополучных семей. Следователь и отец двух дочерей Демидов (Григорий Чабан) берется за расследование. Он дает себе слово найти маньяка, не подозревая, что каждое новое преступление будет ставить его в более тяжелое положение. С каждым шагом расследования улики становятся все более настоятельными и тревожными — все они так или иначе ведут к самому Демидову.

Пытаясь раскрыть тайну ужасных преступлений, Демидов осознает, что дело не только в маньяке, но и в древних скрытых связях, которые, возможно, делают его причастным к убийствам. С каждым открытием ему все сложнее понять, где заканчивается расследование и начинается личная трагедия. В этом напряженном поиске истины ему предстоит столкнуться с собственными демонами и понять, что разгадка, возможно, кроется гораздо ближе, чем он мог себе представить.

Фильмы и сериалы
Чокнутый
Турист
Маргарита Дьяченкова
Алексей Одинг
Василий Щипицын
Денис Нурулин
Брендан Койл
Дженнифер Кулидж
Джоди Уиттакер
Маргарита Левиева
Александр Мосин
Елена Руфанова
Вадим Сквирский
Елена Север
Элден Хенсон
Рори Киннер
Саймон Харрисон
Джозеф Демпси
Алиса Олейник
Дмитрий Поднозов
Иван Тарабукин
Альберт Алексеев
Владимир Селезнев
Дарья Екамасова
Илья Любимов
Ольга Ломоносова
Елена Коренева
Амбарцум Кабанян
Чарли Кокс
Григорий Чабан
Наталья Земцова
Денис Кузнецов
Марина Денисова
Джон Бернтал
Анна Снаткина
Билл Мюррей
Александр Яцко
Дебора Уолл
Эд Харрис
Николай Добрынин
Андрей Мерзликин
Евгений Миронов
Иван Зайцев
Netflix