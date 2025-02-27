Что смотреть на неделе в кинотеатрах и онлайн

С 27 февраля в кинотеатрах Юра Борисов выходит из тюрьмы и бросается в бега, Андрей Мерзликин и Евгений Миронов спасают операцию СССР против США, Эд Харрис заводит вторую семью, в Британии рождаются дети с врожденными аномалиями, Сорвиголова снова спасает Нью-Йорк, Анна Снаткина сражается с нечистью, Григорий Чабан замешан в убийстве. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

© кадр из фильма «Кончится лето»

«Кончится лето»

После тюремного срока 27-летний Кеша (Юра Борисов) возвращается в родной якутский поселок. Там его ждут отец и младший брат Тима, который мечтает вырваться и поступить в институт. Кеша пытается начать все с чистого листа и устраивается в золотодобывающую артель, которую когда-то основал его отец.

Однако он сталкивается с несправедливостью и остается без работы и средств на существование. В поисках выхода он решает пойти на отчаянный шаг и вовлекает в это Тимофея. Их поступок запускает череду опасных событий и вынуждает бороться за свободу и будущее.

«Северный полюс»

Действие разворачивается в 1962 году во время обострения противостояния между двумя сверхдержавами. В ответ на размещение американских ракет в Турции руководство Советского Союза решает провести смелую демонстрацию силы — отправить атомную подводную лодку К-3 в беспрецедентное плавание подо льдом к Северному полюсу.

Перед миссией капитан второго ранга Живцов (Андрей Мерзликин) обнаруживает проблемы с навигацией, а конструктор подлодки Морозов (Евгений Миронов) предупреждает о возможной катастрофе. Однако приказ уже отдан, и экипаж К-3 выходит в море. На пути их ждут смертельно опасные условия — суровый климат, технические неисправности и постоянное наблюдение американской разведки.

«Чокнутые»

Бывший преступник Винсент (Эд Харрис) давно оставил криминальное прошлое и живет тихой семейной жизнью. В канун Нового года он планирует провести уютный вечер с близкими, но внезапно на пороге появляются старые подельники, что грозит разрушить все, что он построил.

Все становится еще запутаннее, когда неожиданно объявляется его бывшая жена и сын, с которым он не поддерживает связь. За одну ночь Винсенту предстоит разобраться с долгами прошлого, сохранить доверие близких и сделать все возможное, чтобы этот Новый год не стал для него последним.

«Токсичный город»

Действие разворачивается в городе Корби, промышленном центре в Восточном Мидленде, где после закрытия сталелитейного завода власти начали программу реновации. Они снесли старые здания и начали вывозить токсичные отходы в открытых грузовиках, не подозревая, какие последствия это повлечет.

Спустя несколько лет группа матерей замечает тревожную закономерность — в городе необычайно высокий уровень врожденных дефектов верхних конечностей у новорожденных. Объединившись, женщины начинают собственное расследование, которое приводит их к шокирующим открытиям. Пройдя через давление властей, судебные баталии и общественное безразличие, они добиваются правды, разоблачая катастрофу, которая могла бы остаться в тени.

«Сорвиголова: Рожденный заново»

Адвокат Мэтт Мердок (Чарли Кокс), обладающий скрытыми уникальными способностями, днем защищает клиентов юридической фирмы, а ночью борется с преступностью на улицах Нью-Йорка. Однако его размеренная и тщательно спланированная жизнь рушится, когда на политическую арену выходит Уилсон Фиск — бывший криминальный король города.

Он стремится к власти легальным путем, но его методы все так же жестоки. Их пути снова пересекаются и заставляют обоих столкнуться с призраками прошлого. На фоне растущего хаоса и новых угроз Мэтту предстоит сделать сложный выбор, который определит будущее не только его самого, но и всего города.

«Граница миров»

После случайной встречи с вампиром братья Серега (Денис Нурулин) и Леха (Даня Киселев) Шиловы обнаруживают у себя сверхспособности. Поиск ответов приводит их в старое здание НИИ, которое оказывается порталом в Темный мир. Там братья знакомятся с секретной организацией «Граница миров», контролирующей перемещения сверхъестественных существ — ведьм, оборотней, русалок и других «туристов», прибывающих в мир людей. Руководит организацией эксцентричный Павел Никитич (Николай Добрынин), а в его команде работают рациональная Людмила Николаевна (Анна Снаткина), ее дочь Света (Маргарита Дьяченкова) и загадочная вампирша Илона (Ангелина Поплавская).

Став частью «Границы миров», братья Шиловы получают новые обязанности — следить за существами из Темного мира и предотвращать возможные конфликты. Однако главная угроза связана с древним артефактом «Сердце Каина», который обладает огромной силой. За ним охотятся как представители Темного мира, так и влиятельные люди из нашего мира. Теперь Сереге и Лехе предстоит не только освоиться в новой реальности, но и защитить артефакт, предотвратив катастрофу, способную изменить границы между мирами.

«Тайга»

В небольшом городке начинают происходить страшные убийства девочек из неблагополучных семей. Следователь и отец двух дочерей Демидов (Григорий Чабан) берется за расследование. Он дает себе слово найти маньяка, не подозревая, что каждое новое преступление будет ставить его в более тяжелое положение. С каждым шагом расследования улики становятся все более настоятельными и тревожными — все они так или иначе ведут к самому Демидову.

Пытаясь раскрыть тайну ужасных преступлений, Демидов осознает, что дело не только в маньяке, но и в древних скрытых связях, которые, возможно, делают его причастным к убийствам. С каждым открытием ему все сложнее понять, где заканчивается расследование и начинается личная трагедия. В этом напряженном поиске истины ему предстоит столкнуться с собственными демонами и понять, что разгадка, возможно, кроется гораздо ближе, чем он мог себе представить.