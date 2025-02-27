Эксперты оценили шансы фильма «Кончится лето» с Борисовым на успех в прокате

У картины «Кончится лето» нет шансов собрать в прокате 250 млн рублей, сказал в эфире НСН Роман Исаев, а Давид Шнейдеров разгадал загадку с его выдвижением на премию «Ника» до премьеры.

Церемония вручения «Оскара» не поможет фильму «Кончится лето» с Юрой Борисовым обогнать по сборам в РФ «Анору», без восторга принятую российскими зрителями, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев, а кинокритик Давид Шнейдеров объяснил, как эта картина была выдвинута на «Нику» еще до выхода в прокат. Премьера фильма «Кончится лето» состоялась в России 27 февраля. Главную роль в нем сыграл Юра Борисов, номинированный на премию «Оскар», церемония вручения которой пройдет в США в ночь со 2 на 3 марта. По словам Исаева, для многих россиян премия «Оскар» была и остается «ничем».

«Ожидать какого-то яркого интереса к фильму «Кончится лето» из-за церемонии вручения "Оскара" в эти выходные точно не приходится. Это авторская картина для очень ограниченной аудитории. Премия "Оскар" никогда не являлась у нас мощным инструментом для продвижения фильма и разгона в рамках маркетинговой кампании. «Оскар» всегда был далек от нашей аудитории и если даже резонансные картины могли собрать какую-то кассу на пост-оскаровском хайпе, как это было с "Паразитами" (сборы в России 112 млн рублей - прим НСН), но все равно это не становилось событием национального масштаба. На фоне геополитических изменений зарубежная культурная повестка стала еще более далекой и неактуальной для российского зрителя. С другой стороны, есть обратный эффект от того, что Юра Борисов выдвинут на "Оскар" за "Анору", и такого не было на протяжении десятилетий. Это повысит градус внимания, но больше в крупных городах, потому что для регионов премия "Оскар", как была ничем, так и остается», - сказал член совета АВК.

По его мнению, российский фильм «Кончится лето» с Борисовым не соберет в прокате больше 260 млн рублей, который заработала в России выдвинутая на «Оскар» «Анора».

«Естественно нет. Это внутрироссийское событие, а «Анора» в отличие от данного фильма все-таки имела очень большой международный резонанс и смогла привлечь в кинозалы большое количество зрителей, которые пришли не только ради Юры Борисова, а ради общего хайпа вокруг картины, интереса и скандальности в какой-то момент. Все это в сумме дало уровень в 250 миллионов рублей. Конечно, у фильма «Кончится лето» нет шансов выйти на такие показатели», - подчеркнул Исаев.

За несколько дней до премьеры фильма «Кончится лето» стало известно, что эта картина номинирована на премию «Ника». Входящий в ее жюри кинокритик Давид Шнейдеров попытался объяснить НСН, как такое могло произойти.

«Я этот фильм не смотрел, но у "Ники" есть отборщики, как в Каннах или на "Золотом орле", которые выносят картины на голосование Академии. Я вполне допускаю, что отборщики видели готовый фильм. Я знаю, что членам Академии рассылалась ссылка на эту картину и можно было дома посмотреть. Но я посмотреть не успел», - заключил собеседник НСН.

Давид Шнейдеров ранее говорил «Радиоточке НСН», что взгляды режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина не должны помешать этой картине премию «Ника» в номинации «Лучший фильм».