Что известно о премьере документального фильма про Боно

Производство документального фильма «Bono: Stories of Surrender» завершила студия Apple Original Films. Лента, снятая Эндрю Домиником («Ограбление казино», «Блондинка»), представляет собой визуальное исследование одноименного моноспектакля лидера U2, вдохновленного его книгой мемуаров «Surrender: 40 Songs, One Story».

В шоу он рассказывал личные истории о своем пути как сына, отца, мужа, активиста и рок-звезды. Включены в фильм ранее не публиковавшиеся кадры с концертов Боно в Beacon Theatre, где он исполняет многие из культовых песен U2, которые сформировали его жизнь и наследие.

Мировая премьера фильма состоится 30 мая 2025 года на Apple TV+. В этот день выйдет и иммерсивная версия фильма для премьеры на Apple Vision Pro. Это будет первый полнометражный фильм, доступный в Apple Immersive Video: записанной в формате 8K с пространственным звуком для создания 180-градусного видео, которое помещает зрителей на сцену с Боно и в центр его истории. По словам представителей Apple, эта инициатива является ключевым элементом, который соответствует неизменной приверженности Боно инновациям.