Во втором сезоне сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» будет 8 серий

Создатели сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» объявили, что во втором сезоне шоу будет восемь эпизодов. В первом сезоне выйдет девять серий, то есть на эпизод больше.

Стало известно, сколько будет серий во втором сезоне «Сорвиголовы»
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«Сорвиголова: Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К главным ролям вернутся Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Премьера шоу состоится уже 4 марта в онлайн-кинотеатре Disney+. Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» планируют выпустить в 2026 году. Обычно паузы между сезонами подобных шоу больше, однако авторы «Сорвиголовы» хотят выпускать новые сезоны ежегодно.

Фильмы и сериалы
Сорвиголова
Элден Хенсон
Чарли Кокс
Дебора Уолл
Винсент Д'онофрио
Netflix