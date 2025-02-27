Джоан Коллинз и Изабелла Росселлини снимутся в баойпике «Горький конец»

Изабелла Росселлини («Конклав», «Химера») присоединилась к касту фильма под рабочим названием «Горький конец» (The Bitter End) режиссера Майка Ньюэлла («Четыре свадьбы и одни похороны», «Донни Браско», «Улыбка Моны Лизы»).

Как сообщает Deadline, фильм расскажет о последних годах жизни Уоллис Симпсон – супруги герцога Виндзорского и бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII. Главную роль сыграет Джоан Коллинз («Династия», «Грехи»), а Росселлини появится в роли могущественного французского юриста и доверенного лица Уоллис Сюзанны Блум.

- Я в полном восторге от того, что присоединяюсь к несравненной Джоан Коллинз и блестящему Майку Ньюэллу, чтобы вернуть эту необыкновенную историю к жизни, - говорит Изабелла. - Сценарий Луизы Феннелл позволяет нам погрузиться в сложные и разрушительные отношения между этими двумя знаковыми женщинами, в глубокое влияние, которое они оказали друг на друга, и в их неизгладимый след в истории.

Съемки должны начаться в Великобритании в мае 2025 года.