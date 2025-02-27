Состоялась премьера фильма «Один хороший день» с Анастасией Талызиной

Премьера комедии Кирилла Белевича прошла в московском киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

Комедия рассказывает о девушке Катьке, которая мечтает стать крутым модельером, но в поселке городского типа со смешным названием Жупа ее таланту как-то тесновато. А тут еще мама заставляет ее выйти замуж, и Катя решает сбежать в Москву. Но тут происходит нечто странное - девушка попадает во временную петлю одного безумного дня. Ей предстоит разобраться в причинах этого круговорота событий и найти единственный правильный выход.

На премьере фильм представили режиссер картины, народная артистка РФ Ирина Пегова, заслуженная артистка РФ Наташа Королева, а также актеры Дмитрий Бергер, Анастасия Талызина, Альбина Кабалина, Добрыня Оболенский, Василий Седых и певица MIA BOYKA.

"Наверное, было бы сложно придумать более правильную дату для этого фильма, чем 8 марта. И надеюсь, что вы все в этом убедитесь", - сказала перед показом продюсер картины Нелли Яралова.

По словам режиссера Кирилла Белевича, создатели фильма не хотят ничем удивлять, потому что все удивительное уже было снято ранее. "Мы просто хотим, чтобы этот вечер мы вместе с вами провели и почувствовали то тепло, то любовь, тот свет, который мы закладывали в нашу картину. И если вы получите какие-то лучики этого тепла, мы будем просто счастливы", - добавил он.