Кто получит«Оскар-2025» и кто заслужил его на самом деле

В ночь на 3 марта в лос-анджелесском Dolby Theatre пройдет 96-я церемония вручения премии «Оскар». В роли ведущего выступит комик Коннан О’Брайен — это его оскаровский дебют. Расклад номинантов этого года выглядит менее предсказуемым, чем год назад, когда все внимание забрал «Барбенгеймер». Очевидно лишь, что в России будут болеть за победу Юры Борисова, номинированного за роль в фильме «Анора», который в свою очередь уверенно претендует на призы в главных номинациях. «Лента.ру» попыталась заглянуть в ближайшее будущее и предсказать имена триумфаторов самой знаменитой кинопремии мира.

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Лучший международный фильм

Кто заслужил: «Девушка с иглой», режиссер Магнус фон Хорн

Едва ли не самый несчастливый из оскаровских номинантов. Фильм Магнуса фон Хорна участвовал в Каннском конкурсе и претендовал на несколько европейских и международных премий второго ряда. После Канн у «Девушки с иглой» спорная репутация фильма не для слабонервных. Главная героиня — швея, которая на излете Первой мировой падает в пасть безумия и начинает дружить с серийной убийцей младенцев. Однако отталкивающая впечатлительных зрителей оценка справедлива лишь отчасти. При всей чудовищности фабулы это не людоедский фильм в духе Балабанова, а экспрессионистская страшная сказка. В финале зрителей ожидают и вздох облегчения, и так необходимый сегодня катарсис. Если эта в высшей степени художественная картина приглянется киноакадемикам, будет справедливо.

Кто получит: «Эмилия Перес», режиссер Жак Одиар

Кровавый мюзикл про наркобарона, решившего коренным образом поменять свою жизнь, в этом году стал рекордсменом по числу оскаровских номинаций. Их у картины тринадцать. Однако скандалы, связанные с неосторожными твитами исполнительницы главной роли Карлы Софии Гаскон и общим недовольством мексиканских зрителей, могут оставить фильм Жака Одиара вообще без призов. Выдать «Эмилии Перес» статуэтку в международной номинации — соломоново решение, которым грех не воспользоваться.

Лучший актер в роли второго плана

Кто заслужил: Гай Пирс («Бруталист»)

Титанический «Бруталист» Брэйди Корбе выстроен вокруг субтильной фигуры Эдриана Броуди, которая по ходу фильма вырастает до исполинских масштабов. Прочие актеры воспринимаются как свита, и это несправедливо. У Пирса здесь неблагодарная роль антагониста, олицетворяющего сразу все пороки капитализма, и справляется он с ней великолепно. Каким-то чудом он умудряется не утяжелять и без того громоздкую конструкцию «Бруталиста» и балансировать на грани карикатуры. Кроме того, у прекрасного 57-летнего актера это всего лишь первая номинация.

Прочитать о «Бруталисте» подробно можно здесь.

Кто получит: Киран Калкин («Настоящая боль»)

У Калкина во втором режиссерском фильме Джесси Айзенберга роль выигрышная. 40-летний невротик тоже балансирует — между суицидом и нервным срывом. В актерском смысле этот образ открывает огромные возможности — и Калкин не упустил ни одной и совершенно заслуживает всех наград, которые получил или еще получит. Увы, но для Юры Борисова такая конкуренция в номинации это фактически приговор. Впрочем, иногда чудеса случаются, и выход русской делегации на сцену лос-анджелесского Dolby Theatre (если он случится) точно станет главным событием церемонии.

Лучшая актриса в роли второго плана

Кто заслужил: Изабелла Росселини («Конклав»)

Трудно поверить, но для Росселини это тоже первая номинация на «Оскар». Причем получила ее актриса за роль в подчеркнуто мужской картине про выборы нового Папы Римского. Однако сыгранная Изабеллой сестра Аньес так выразительно молчит и поджимает губы, что врезается в память надежнее напряженно пыхтящего в главной роли Рэйфа Файнса. Пожалуй, даже надежнее Майки Мэдисон из «Аноры», лицо которой после просмотра, признаемся, исчезает из памяти без всяких усилий.

Кто получит: Зои Салдана («Эмилия Перес»)

Скандалы вокруг «Эмилии Перес» удивительным образом не коснулись Зои Салданы, уверенно идущей к заслуженному призу. Ее роль в фильме фактически главная и уж точно самая яркая. Здесь и песни, и танцы, и юриспруденция, и любовь, и кровь. Однажды увидев Зои в красном, забыть уже невозможно — вне зависимости от оценки картины в целом.

Лучший актер

Кто заслужил: Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»)

Режиссер фильма Джеймс Мэнголд рассказывал, что Шаламе проделал колоссальную работу по созданию персонажа. В нее входили не только просмотр хроники и занятия с педагогами по вокалу, но и самостоятельные прогулки по дилановским маршрутам. На площадке Тимоти предпочитал не выходить лишний раз из образа. Вероятно, общаться с ним было не слишком приятно — такой уж у него герой. И это действительно выдающаяся роль. Шаламе за версту обходит яркие краски, оперные жесты и плакатные позы, на которых построен почти весь современный массовый кинематограф. Напротив, его Дилан — это человек-загадка (в том числе и для самого себя), неудивительно, что прототип остался исключительно доволен своим экранным воплощением.

Прочитать про фильм «Боб Дилан: Никому не известный» подробно можно здесь.

Кто получит: Эдриан Броуди («Бруталист»)

Спустя 23 года после «Пианиста» Романа Полански Эдриан Броуди вновь сыграл жертву холокоста и при этом не выглядит глупо. Уже от одного этого факта академики, вероятно, способны прослезиться и выдать актеру статуэтку. Она будет вполне заслуженной: сыгранный Броуди архитектор-страстотерпец Ласло Тот 200 минут смотрит с экрана живыми глазами, плачет настоящими слезами и не ломается перед звериным рылом капитала.

Лучшая актриса

Кто заслужил: Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»)

С по-настоящему художественными работами в этой номинации на сей раз проблемы, так что почему бы не выдать награду просто талантливой певице? Эриво в «Злой» поет замечательно — в том числе сидя на парящей в воздухе метле. Конечно, обычно «Оскар» за такое не дают, а зря.

Прочитать о фильме «Злая» подробно можно здесь.

Кто получит: Деми Мур («Субстанция»)

Самый вероятный по совокупности прошедших премий и красоте истории будущий лауреат — конечно, Деми Мур. Смелый образ угасающей звезды, дающей волю внутреннему монстру, — одно из главных кинособытий прошлого года. Мур не побоялась довериться француженке Корали Фаржа и в итоге получила если не лучшую, то уж точно одну из самых хлестких ролей в своей карьере. После «Золотого глобуса» ее уже попытались отменить за давний поцелуй с молодым коллегой — не вышло. Победа Деми на «Оскаре» станет не только заслуженным, но и красивым итогом нынешнего витка ее карьеры.

Прочитать подробно о фильме «Субстанция» можно здесь.

Лучший режиссер

Кто заслужил: Корали Фаржа («Субстанция»)

Из двух французов, номинированных в этом году за режиссуру (второй — Одиар), хотелось бы увидеть на сцене именно Фаржа. Во-первых, потому что всегда хорошо наградить такой фильм: возмутительный, кровавый, смешной и выходящий за пределы хорошего вкуса. С другой, потому что из всех номинантов именно у Фаржа, пожалуй, наилучший баланс авторского почерка, общей выразительности и собранности. Тому же «Бруталисту» при всех его амбициях несколько более крепкая рука и холодная голова точно не помешали бы.

Кто получит: Шон Бэйкер («Анора»)

Карьера Бэйкера — уверенное и деликатное продвижение к высшим голливудским инстанциям. В киноакадемии к такой тактике относятся с уважением. Шон, с одной стороны, не смутьян, с другой — не подвержен алчности, которая порой губит способности студийных режиссеров. Короче говоря, Шон Бэйкер — это системный игрок, окруженный благородным ореолом инди-режиссера. Идеальный кандидат на «Оскар».

Прочитать подробно о фильме «Анора» можно здесь.

Лучший фильм

Кто заслужил: «Бруталист», режиссер Брэйди Корбе

Если речь идет о лучшем фильме из представленных, то это, безусловно, картина Корбе — огромный, массивный, переполненный образным и смысловым содержанием. Яростный, наконец. Кроме того, это настоящий триумф воли (как бы автор не сражался против подобных оборотов): поверить в то, что «Бруталист» стоил всего 10 миллионов долларов, категорически невозможно. Это пресловутый, любимый во всем мире кинематограф большого стиля в единственно возможном сегодня виде. То есть увлеченный борьбой со своей неистребимо модернистской природой.

Кто получит: «Анора», режиссер Шон Бэйкер

«Анору» можно не любить, но вряд ли в прошлом году был фильм не лучше, но своевременнее. После его просмотра не остается равнодушных. О нем совсем неинтересно говорить в чисто кинематографических категориях, и это способствует расширению аудитории. Страсти еще не утихли, особо упорные разыскивают в производстве этого американского фильма русский след. Тем временем Марк Эйдельштейн и Юра Борисов перемещаются между торжественными церемониями и приемами, порождают мемы и мозолят глаза зарубежным продюсерам. И даже если Борисов не получит персональную статуэтку, они с Марком все равно поднимутся на сцену для получения главного приза.