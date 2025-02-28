В сериале «Аутсорс» заметили киноляп

На Камчатке местные жители обнаружили киноляп в сериале «Аутсорс», съемки которого проходили на полуострове в 2024 году. Одну из главных ролей в нем сыграл российский актер Иван Янковский.

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В четвертой серии картины внимательные зрители заметили, что на вывеске одного из зданий указано, что внутри располагается «Прокуратура г. Елизов», однако само название города написано неправильно.

Поэтому подобное написание названия удивило жителей Камчатки. Однако нашлись и те, кто встал на сторону создателей сериала: они уверены, что топоним изменили специально, так как сама картина является художественной, а не исторической, передает телеканал «41-й регион».

Сам сериал снял режиссер Душан Глигоров, взяв за его основу повесть Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера». Действие происходит в 1996 году в тюрьме города Елизова Камчатского края, где сотрудники учреждения занимаются аутсорсингом жизни осужденных на смертную казнь.

В 1974 году на советские экраны вышел известный фильм «Чисто английское убийство» режиссера Самсона Самсонова. При внимательном просмотре картины можно заметить ошибку: герои фильма ездят на автомобилях с левым рулем, хотя в Великобритании распространены праворульные автомобили.