Вышел тизер боевика «Опустошение»

Netflix выпустил тизер фильма "Опустошение" с Томом Харди ("Веном", "Байкеры", "Безумный Макс: Дорога ярости") в главной роли. Дата выхода проекта в прокат назначена на 25 апреля.

© Российская Газета

По сюжету детектив вступает в бой с преступными группировками, спасая сына известного политика.

Режиссером проекта выступил Гарет Эванс ("Рейд").

Фильм был анонсирован еще в 2021 году. Летом 2024 года Эванс объявил, что стартуют дополнительные съемки.

«Это долгий путь, полный проблем с расписанием, забастовок и еще больших проблем с расписанием <...>. Но вот мы здесь и - поехали!» — написал он в своем аккаунте в соцсети.

В актерский состав также вошли Тимоти Олифант ("Дэдвуд", "Мандалорец"), Форест Уитакер ("Сумеречная зона", "Крестный отец Гарлема"), Луис Гусман ("Уэнсдэй"), Наргес Рашиди ("Банды Лондона"), Кселиа Мендес-Джонс (Fallout), Ричард Хэррингтон ("Корона") и другие.