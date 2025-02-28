В Музее Победы состоится показ «Разгрома немецких войск под Москвой»

4 марта в Музее Победы состоится показ легендарного документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой» 1942 года. Посмотреть фильм можно бесплатно по предварительной регистрации.

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«Показ приурочен к годовщине присуждения в 1943 году киноленте премии "Оскар" в новой тогда номинации "Лучший документальный фильм". Эта награда Американской киноакадемии стала первой для киноиндустрии СССР. Надо отметить, что для американского зрителя фильм был перемонтрирован, переозвучен и получил название "Москва наносит ответный удар"», — отметили в Музее Победы.

Мероприятие пройдет в рамках работы выставочного проекта «Легенды советского кино». Специально к показу в витринах представят более 20 экспонатов, рассказывающих о фильме «Разгром немецких войск под Москвой». Так, посетители увидят, как выглядела первая статуэтка «Оскар», полученная советской документальной лентой, и советская афиша фильма. В витринах представят киносъёмочные аппараты и бобины с плёнкой 1920-1940-х годов — с аппаратурой такого типа работали 15 фронтовых операторов, снимавшие кадры подготовки столицы к обороне, работу войск ПВО в Москве, кадры боёв на подступах к столице, а также кадры разбитой немецкой бронетехники, пленных немецких солдат.

Дополнят временную экспозицию наградные документы, фотографии и газетные статьи о фильме.