Подборка лучших локаций мультсериала «Герои Энвелла»

«Герои Энвелла»— мультсериал студии «Паровоз», вышедший в 2017 году — динамичная история о четырёх друзьях-геймерах, приковавшая к экранам многих зрителей. Забавные, яркие, трогательные и неизменно увлекательные приключения ребят на просторах Санкт-Петербурга и в игровом измерении Энвелла уже давно подошли к концу, но это не мешает фанатам с любовью вспоминать Арта, Киру, Вика и Фила.Не забываем ребят и их приключения и мы. И сегодня мы предлагаем вам прогуляться по локациям мультсериала вместе с Тлум.Ру, придаться ностальгии и рассмотреть фоны поближе!

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Улочки Санкт-Петербурга

Артём, Филипп и Кира с Виком живут в Питере и часто гуляют, когда не заняты компьютерными играми и своими приключениями. И, конечно же, улицы этого города не могут не мелькать в мультсериале. Фоны в «Героях Энвелла» имеют реальные прототипы, но не повторяют эти места досконально. Рассматривать их — одно удовольствие.

Любимые места героевЧасто можно увидеть, как герои собираются в комнате Арта. Типичная подростковая комната — такая точно была у кого-то из одноклассников каждого. А насколько знакомыми кажутся классные комнаты ребят!

Для тех, кто знаком с волонтёрской деятельностью, вид собачьего приюта, в котором трудилась Кира, также покажется близким и не сможет оставить равнодушным.

Локации Энвелла

Ноутбук разработчиков перенёс героев в сказочный мир Энвелла, местами прекрасный, но иногда — жуткий. Оказавшись запертыми внутри компьютерной игры, друзья погрузились в нереальное путешествие. Погуляем по этим местам и мы, но в отличии от ребят не будем подвергаться опасностям от последователей Моргарта.

Пусть любимые герои, их странствия и увлекательные приключения всегда остаются в сердце. А больше интересных статей вы сможете найти на нашем сайте Тлум.Ру.