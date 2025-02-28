Опубликован трейлер фильма «Сакраменто»

Трейлер фильма «Сакраменто» (Sacramento) представила 27 февраля 2025 года кинокомпания Vertical. Главные роли в комедии режиссера и сценариста Майкла Ангарно исполнили он сам, Майкл Сера, Кристен Стюарт и Майя Эрскин, а также снялись Розалинд Чао, А.Дж.Ли, Иман Каррам и др.

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По сюжету, Гленн (Сера) и Рози (Стюарт) - женатая пара, которая ожидает ребенка. В их размеренную жизнь врывается лучший друг Гленна по имени Рики (Ангарно) – энергичный и свободолюбивый молодой человек с синдромом Питера Пэна. Он тоскует по своей бывшей девушке и предлагает женатому приятелю немного развеяться и съездить из Лос-Анджелеса в Сакраменто, чтобы развеять прах отца Рики. В пути он анализирует жизнь Гленна с помощью знаний в психотерапии, пытается его развлечь, а также вернуть свою возлюбленную (Эрскин).

Премьера «Сакраменто» состоялась в июне 2024 года на фестивале «Трайбека». В мировой прокат фильм выйдет 11 апреля.