В России сняли документальный сериал о вкладе сибиряков в Победу

Документальный фильм из 17 серий "Из Сибири к Победе - 80", куда вошли кадры из 17 городов, сняли новосибирские кинематографисты. Премьера планируется в марте, сообщили в центре креативных индустрий региона.

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«Фильм подготовлен в рамках масштабного регионального документального историко-просветительского проекта о роли сибиряков в Великой Отечественной войне "Из Сибири к Победе!". В фильме представлены мемориалы, площади и скверы, названные в честь сибиряков, которые внесли свой вклад в Победу. Особое внимание уделено жизни и работе в сибирском тылу - подготовке боевых соединений, выпуску военной техники, боеприпасов, эвакуации заводов», — сообщили в центре.

Кинематографисты посетили 17 городов, где в годы войны проходила линия фронта. Среди них - северный Медвежьегорск, Петрозаводск, Москва, Волгоград, Новороссийск. Авторы фильма собрали уникальные архивные материалы, воспоминания ветеранов, историков, а также потомков тех, кто сражался за Родину. В частности, в фильме рассказывается история сибирского архитектора Николая Никитина, который разработал конструкцию каркаса монумента "Родина-мать зовет!". Еще одна история, рассказанная в фильме - это обнаружение в Ленинградской области самолета, сражаясь на котором погиб летчик из Новосибирской области. Сейчас активисты в Ленобласти планируют провести спасательные работы, чтобы достать воздушное судно из болотистой местности.

Кинолента приурочена к 80-летию Великой Победы и является результатом совместной работы телеканала "ГТРК "Новосибирск" и съемочной группы Сибирской школы кино и телевидения при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области. Документальный фильм "Из Сибири к Победе!" состоит из 17 серий. Его премьера запланирована 6 марта в кинозале "Синема" Центра креативных индустрий.