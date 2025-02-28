Пять главных кинопремьер марта для детей и взрослых

В пятерку фильмов, которые точно достойны внимания кинозрителей, вошли три российских и две зарубежных ленты. Среди них – поучительный триллер о вреде жадности, две семейных приключенческих сказки и две истории успеха.

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«Роднина»

"Это лучшая фигуристка не только в Союзе, но и во всем мире. Ирина, ты похлеще их всех взлетишь!"

Российский кинематограф продолжает экранизировать истории успеха наших спортивных звезд. Эта лента – про легендарную советскую фигуристку Ирину Роднину, которая прошла путь от болезненной девочки до олимпийской чемпионки.

Родители отдают слабенькую дочь Иру в фигурное катание, чтобы она окрепла, но девочка находит в спорте свою мечту и предназначение. Роднина попадает в школу фигуристов ЦСКА, где сполна раскрывается ее невероятная сила духа и жажда победы.

Спустя годы, выигрывая чемпионаты благодаря упорству и труду, Ирина ставит новую цель: вместе с партнером сделать невозможное, перевернуть представление о фигурном катании. Пройдя через массу сложностей, они становятся абсолютными фаворитами публики, которым рукоплещет весь мир.

Дата выхода: 6 марта 2025

Режиссер: Константин Статский

В ролях: Владислава Самохина, Иван Колесников, Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Вера Чернявская

6+

«Ждун»

"Мы починим его корабль и отправим на родную планету".

Отечественная семейная фантастика о том, как семья Семёновых спасает от афериста доброго пришельца. Прототипом персонажа послужил популярный интернет-мем, основанный, в свою очередь, на голландской скульптуре в виде безногого существа с головой морского слона, телом гигантской личинки и руками человека.

Корабль инопланетянина Ждуна потерпел крушение и упал в лесу недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун посылает сигнал бедствия и начинает ждать помощи, но это может занять много лет. К счастью, на помощь пришельцу приходят местные жители.

Мальчику Никите и его семье предстоит помочь инопланетянину отремонтировать космолет, избежать интриг афериста-бизнесмена, который страстно мечтает завладеть инопланетными технологиями, и вернуться домой. А Ждун заново научит семью Семёновых слышать и понимать друг друга.

«Крушение мира»

– Ваше состояние оценивается в 900 миллионов долларов. – Мы встряли!.. Не жили богато – и нечего было начинать.

Триллер совместного производства США, Испании и Колумбии, обыгрывающий оригинальную идею. На Земле объявлено чрезвычайное положение. Мир охватывает странный вирус, убивающий только высшие слои общества. Внезапно самые влиятельные и богатые люди оказывается под смертельной угрозой. Чтобы жить – надо отказаться от всего.

Миллиардеры начинают в панике избавляться от денег. Простые люди не могут устоять перед новыми соблазнами и тоже погибают. Планета погружается в хаос, привычный миропорядок рушится.

Именно в этот момент молодая карьеристка Лора становится сказочно богатой. Теперь, чтобы спасти себя и близких, ей нужно разобраться, что происходит, и понять, кому выгодно крушение привычного мира.

Дата выхода: 13 марта 2025

Режиссер: Гальдер Гастелу-Уррутия

В ролях: Мэри Элизабет Уинстед, Лоррейн Бракко, Тимоти Сполл («Гарри Поттер»), Рейф Сполл

18+

"Не хочешь стать моей девчушкой – навеки станешь ты лягушкой!"

Российская семейная комедия о лягушке, перепутавшей сказку с реальностью. В пруду городского парка живет лягушка, которая очень любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, в котором такая же, как она, ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку.

Это так ее впечатляет, что она принимает происходящее за действительность и отправляется на поиски волшебной стрелы. Но вместо нее ловит мячик для гольфа.

В ходе повествования выясняется, что однажды к прекрасной девушке посватался Кощей и, получив отказ, заколдовал красавицу. Теперь ее должен поцеловать прекрасный царевич, а если не успеет – она останется лягушкой навсегда.

«Шоугёрл»

"Лас-Вегас относился к нам как к звездам. Мы были иконами стиля и грации. Настоящие богини. Я не представляю жизни без этого".

Американская драма с Памелой Андерсон в главной роли. После тридцати лет закрывается известное шоу в Вегасе. Опытная танцовщица оказывается без средств к существованию и шансов устроиться в другие труппы с молодыми танцорами. После неудачных кастингов и попыток найти себя в чем-то другом героиня понимает, что танцы – ее единственное призвание. Она собирает своих друзей, чтобы найти деньги и запустить собственное шоу в городе грехов и вечного праздника.

«Невероятная игра», «возвращение Памелы Андерсон», «пронзительно», «роль всей жизни» – отозвались о картине критики. Напомним, на момент съемок актрисе исполнилось 57 лет, но она по-прежнему в отличной форме и продолжает оставаться иконой стиля для миллионов своих поклонников.