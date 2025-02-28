ТОП-5 кинопремьер марта-2025: сказки для детей и взрослых

В пятерку фильмов, которые точно достойны внимания кинозрителей, вошли три российских и две зарубежных ленты. Среди них – поучительный триллер о вреде жадности, две семейных приключенческих сказки и две истории успеха.

Пять главных кинопремьер марта для детей и взрослых
© Bfm.ru Новосибирск

«Роднина»

"Это лучшая фигуристка не только в Союзе, но и во всем мире. Ирина, ты похлеще их всех взлетишь!"

Российский кинематограф продолжает экранизировать истории успеха наших спортивных звезд. Эта лента – про легендарную советскую фигуристку Ирину Роднину, которая прошла путь от болезненной девочки до олимпийской чемпионки.

Родители отдают слабенькую дочь Иру в фигурное катание, чтобы она окрепла, но девочка находит в спорте свою мечту и предназначение. Роднина попадает в школу фигуристов ЦСКА, где сполна раскрывается ее невероятная сила духа и жажда победы.

Спустя годы, выигрывая чемпионаты благодаря упорству и труду, Ирина ставит новую цель: вместе с партнером сделать невозможное, перевернуть представление о фигурном катании. Пройдя через массу сложностей, они становятся абсолютными фаворитами публики, которым рукоплещет весь мир.

«Ждун»

"Мы починим его корабль и отправим на родную планету".

Отечественная семейная фантастика о том, как семья Семёновых спасает от афериста доброго пришельца. Прототипом персонажа послужил популярный интернет-мем, основанный, в свою очередь, на голландской скульптуре в виде безногого существа с головой морского слона, телом гигантской личинки и руками человека.

Корабль инопланетянина Ждуна потерпел крушение и упал в лесу недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун посылает сигнал бедствия и начинает ждать помощи, но это может занять много лет. К счастью, на помощь пришельцу приходят местные жители.

Мальчику Никите и его семье предстоит помочь инопланетянину отремонтировать космолет, избежать интриг афериста-бизнесмена, который страстно мечтает завладеть инопланетными технологиями, и вернуться домой. А Ждун заново научит семью Семёновых слышать и понимать друг друга.

«Крушение мира»

– Ваше состояние оценивается в 900 миллионов долларов. – Мы встряли!.. Не жили богато – и нечего было начинать.

Триллер совместного производства США, Испании и Колумбии, обыгрывающий оригинальную идею. На Земле объявлено чрезвычайное положение. Мир охватывает странный вирус, убивающий только высшие слои общества. Внезапно самые влиятельные и богатые люди оказывается под смертельной угрозой. Чтобы жить – надо отказаться от всего.

Миллиардеры начинают в панике избавляться от денег. Простые люди не могут устоять перед новыми соблазнами и тоже погибают. Планета погружается в хаос, привычный миропорядок рушится.

Именно в этот момент молодая карьеристка Лора становится сказочно богатой. Теперь, чтобы спасти себя и близких, ей нужно разобраться, что происходит, и понять, кому выгодно крушение привычного мира.

«Царевна-лягушка»

"Не хочешь стать моей девчушкой – навеки станешь ты лягушкой!"

Российская семейная комедия о лягушке, перепутавшей сказку с реальностью. В пруду городского парка живет лягушка, которая очень любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, в котором такая же, как она, ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку.

Это так ее впечатляет, что она принимает происходящее за действительность и отправляется на поиски волшебной стрелы. Но вместо нее ловит мячик для гольфа.

В ходе повествования выясняется, что однажды к прекрасной девушке посватался Кощей и, получив отказ, заколдовал красавицу. Теперь ее должен поцеловать прекрасный царевич, а если не успеет – она останется лягушкой навсегда.

«Шоугёрл»

"Лас-Вегас относился к нам как к звездам. Мы были иконами стиля и грации. Настоящие богини. Я не представляю жизни без этого".

Американская драма с Памелой Андерсон в главной роли. После тридцати лет закрывается известное шоу в Вегасе. Опытная танцовщица оказывается без средств к существованию и шансов устроиться в другие труппы с молодыми танцорами. После неудачных кастингов и попыток найти себя в чем-то другом героиня понимает, что танцы – ее единственное призвание. Она собирает своих друзей, чтобы найти деньги и запустить собственное шоу в городе грехов и вечного праздника.

«Невероятная игра», «возвращение Памелы Андерсон», «пронзительно», «роль всей жизни» – отозвались о картине критики. Напомним, на момент съемок актрисе исполнилось 57 лет, но она по-прежнему в отличной форме и продолжает оставаться иконой стиля для миллионов своих поклонников.

Фильмы и сериалы
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Летучий корабль
По щучьему веленью
Чумовая пятница
Хэллоуин
Ёлки
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Последний богатырь
Никита Кологривый
Лоррейн Бракко
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Джиа Коппола
Роман Курцын
Джейми Кертис
Валентина Ляпина
Виктор Хориняк
Дмитрий Суворов
Билли Лурд
Владислав Ветров
Константин Статский
Никита Тарасов
Юлия Александрова
Ирина Роднина
Андрей Андреев
Памела Андерсон
Иван Колесников
Евгений Ткачук
Тимоти Сполл
Александр Амиров
Гарри Поттер
Абрау-Дюрсо
ЦСКА