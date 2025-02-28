Ремейку «Белоснежки» снизили прогнозы по сборам

Уже совсем скоро состоится премьера «Белоснежки» — ремейка знаменитой сказки Disney по мотивам истории братьев Гримм. Лента выйдет в прокат 21 марта 2025 года в мировых кинотеатрах.

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Тем временем аналитики постепенно составляют финальные прогнозы по стартовым сборам картины в США. По последним подсчётам, картина соберёт за дебютные выходные около $ 53 млн — это на $ 10 млн меньше ранних прогнозов в начале февраля.

Учитывая гигантский бюджет в $ 250 млн, лента может провалиться, однако аналитики не спешат в таких суждениях. Например, недавний анимационный фильм «Муфаса: Король лев» стартовал со скромных $ 35 млн в США, дойдя в итоге до внушительных $ 700 млн по миру (из них $ 245 млн пришлись на домашний регион).