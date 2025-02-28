Названы самые популярные сериалы начала 2025 года

Аналитическая компания Nielsen представила рейтинг самых популярных шоу в начале 2025 года — учитывалась неделя с 27 января по 2 февраля. Топ ожидаемо возглавил шпионский сериал «Ночной агент» от Netflix — он собрал 2,9 млн минут просмотра.

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Что касается оригинальных проектов, то в нём вновь лидирует «Ночной агент». Среди успешных новичков можно ответить триллер «Рай» от создателя «Это мы». Шоу со Стерлингом К. Брауном собрало 550 млн минут просмотра в онлайн-кинотеатре Hulu всего за три эпизода.

Самым популярным фильмом рейтинга стала комедия «Вы сердечно приглашены» с Уиллом Ферреллом и Риз Уизерспун — ленту посмотрели в течение 827 млн минут. На второй строчке оказался боевик «Снова в деле» с Кэмерон Диаз.