Расписание выхода сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

Расписание выхода сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» от Marvel
Уже 5 марта состоится премьера сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К главным ролям вернутся Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.
В первый сезон брутального шоу войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам. Финал состоится 16 апреля.
Расписание выхода сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» от Marvel
1-я серия — 5 марта;
2-я серия — 5 марта;
3-я серия — 12 марта;
4-я серия — 19 марта;
5-я серия — 26 марта;
6-я серия — 26 марта;
7-я серия — 2 апреля;
8-я серия — 9 апреля;
9-я серия — 16 апреля.