Расписание выхода сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

Уже 5 марта состоится премьера сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К главным ролям вернутся Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

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В первый сезон брутального шоу войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам. Финал состоится 16 апреля.

Расписание выхода сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» от Marvel

1-я серия — 5 марта;

2-я серия — 5 марта;

3-я серия — 12 марта;

4-я серия — 19 марта;

5-я серия — 26 марта;

6-я серия — 26 марта;

7-я серия — 2 апреля;

8-я серия — 9 апреля;

9-я серия — 16 апреля.