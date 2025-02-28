Опубликован тизер фильма «Туда»

Кинокомпании Bazelevs и "Кинопоиск" представили тизер-трейлер фильма "Туда". Картина выйдет в прокат 15 мая, ее дистрибьютором выступает "НМГ Кинопрокат".

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Фильм рассказывает о неожиданной поездке таксиста Вадима и его пассажирки Веры. Мужчина уверен, что заказ оформлен ошибочно, но женщина подтверждает маршрут. Вместо короткой поездки им предстоит 1500 километров пути через несколько городов и почти сутки в дороге. Попутчики сталкиваются с непредвиденными ситуациями, меняют маршрут и постепенно узнают друг друга лучше.

Режиссер Иван Петухов объяснил, что создатели фильма отказались от экранной графики и визуальных эффектов, чтобы сделать картину более естественной. Все сцены снимали в реальных локациях - в Москве, Владимире, Нижнем Новгороде, Казани и Уфе.

Главные роли исполнили Петр Федоров и Ирина Старшенбаум. В картине также снялись Алексей Серебряков, Ингрид Олеринская и Антон Филипенко.