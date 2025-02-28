Сериал «Ополченский романс» собрал более 1 миллиона просмотров

Сериал по одноимённому сборнику рассказов Захара Прилепина о конфликте в Донбассе "Ополченский романс" собрал миллион просмотров в онлайн-кинотеатре PREMIER. Об этом сообщает пресс-служба стриминга.

© Российская Газета

Экранизация вышла 18 февраля.

Главный герой - журналист Алексей Суворов, который отправляется в Донбасс в 2014 году, чтобы взять интервью у комбата Лесенцова и продать материал на Запад.

В ролях: Алексей Вертков, Андрей Назимов, Виталий Кищенко, Владимир Стеклов и другие.

Режиссёр - Олег Лукичёв.