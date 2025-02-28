Сборы ленты «Пророк» близки к миллиарду

28 февраля сборы фильма «Пророк. История Александра Пушкина» превысили отметку в 900 млн рублей. Это произошло на 15-й день проката — премьера ленты состоялась 13 февраля. Картина с Юрой Борисовым продолжает уверенно лидировать в российских чартах и вплотную приблизилась к заветным миллиардным сборам.

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«Пророк» — это масштабная история жизни великого поэта (с лицейских лет до момента роковой дуэли), которая передаёт его дух и стремится показать Пушкина таким, каким его не знал никто. В картине поэт предстанет как «современный и многогранный герой, в котором тёмное и страшное борется со светлым и просвещённым».

Главную роль в картине исполнил номинант на премию «Оскар» Юра Борисов («Анора»), Пушкина во времена его юности в лицее сыграл Кай Гетц («Гром: Трудное детство»), а образ Жоржа Дантеса воплотил французский актёр Флориан Десбьендра. Режиссёром картины выступил Феликс Умаров («Домашнее поле»).