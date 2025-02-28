Триллер «Адвокат дьявола» (1997) с Киану Ривзом и Аль Пачино в главных ролях стал одной из самых знаковых картин о соблазне, власти и моральном выборе. Однако не все знают, что за кулисами фильма тоже происходили интересные события.

Один из самых известных фактов о съемках связан с Киану Ривзом. Актер настолько хотел, чтобы к проекту присоединился Аль Пачино, что добровольно согласился на сокращение собственного гонорара. Это позволило создателям предложить Пачино более выгодные условия.

Актеры, которые упустили культовые роли

Для Ривза это было принципиальным моментом – он считал, что без такого мощного актера роль Милтона, харизматичного главы юридической фирмы, не заиграет в полную силу.

Подробнее об остальных фактах о фильме рассказала в своем видео @daryakush.