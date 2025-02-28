В День Арктики вышел документальный сериал «Северный морской путь»

В последний день зимы, 28 февраля, когда в России отмечают День Арктики, на медиаплатформе "Смотрим" вышел документальный сериал "Северный морской путь" режиссера Светланы Музыченко.

© Российская Газета

В сериале рассказана многовековая история освоения сурового ледового пространства, раскрыты судьбы настоящих героев прошлого и наших современников. Также показывается рождение ледоколов последнего поколения - от стапелей до спуска на воду и отправки в рейс. Благодаря съемкам, напряженной драматургии и невероятным героям сериал знакомит зрителей с тем, как происходило и происходит развитие этой фантастической магистрали - Северного морского пути.

За два года, что длилась работа над сериалом, съемочная группа побывала в Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Кронштадте, Нижнем Новгороде, Дудинке и Норильске и записала более двадцати интервью. Съемки проходили на ледоколах нового поколения - "Урал", "Арктика" и "Сибирь". На последнем документалисты провели с экипажем три недели, пройдя по замерзшему океану больше 3000 км, снимая Арктику с ее обитателями и с высоты птичьего полета, и из капитанской рубки, и с дрейфующих льдин. Но главными героями, конечно же, стали моряки.

Прямая речь

Светлана Музыченко, режиссер: