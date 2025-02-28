В День Арктики вышел документальный сериал «Северный морской путь»

Документальный сериал "Северный морской путь" вышел в День Арктики
В последний день зимы, 28 февраля, когда в России отмечают День Арктики, на медиаплатформе "Смотрим" вышел документальный сериал "Северный морской путь" режиссера Светланы Музыченко.
В сериале рассказана многовековая история освоения сурового ледового пространства, раскрыты судьбы настоящих героев прошлого и наших современников. Также показывается рождение ледоколов последнего поколения - от стапелей до спуска на воду и отправки в рейс. Благодаря съемкам, напряженной драматургии и невероятным героям сериал знакомит зрителей с тем, как происходило и происходит развитие этой фантастической магистрали - Северного морского пути.
За два года, что длилась работа над сериалом, съемочная группа побывала в Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Кронштадте, Нижнем Новгороде, Дудинке и Норильске и записала более двадцати интервью. Съемки проходили на ледоколах нового поколения - "Урал", "Арктика" и "Сибирь". На последнем документалисты провели с экипажем три недели, пройдя по замерзшему океану больше 3000 км, снимая Арктику с ее обитателями и с высоты птичьего полета, и из капитанской рубки, и с дрейфующих льдин. Но главными героями, конечно же, стали моряки.
Прямая речь
Светлана Музыченко, режиссер:
"Наш проект - о красоте Севера и о людях, которые там живут, о ледоколах и о тех, кто их конструирует и кто на них несет вахту. Мы часто обсуждали в нашей компании: вот хорошо бы снять такое кино. А потом подумали: сколько же можно говорить, давайте-ка попробуем его сделать! И решение снять сериал стало коллективным желанием наших девушек из отдела документального кино - сценариста Мари Рено, продюсера Дарьи Быковой и генерального продюсера Марии Финкельштейн. А мне же всегда хотелось рассказать про Север: почему людей так манит этот край, почему в нем так много героического и красивого. Работа над фильмом от подготовки до финального монтажа заняла два года, за это время мы собрали и провели порядка десяти экспедиций. ...Была идея показать все этапы рождения самого лучшего флота в мире - скажем так, от люльки до какой-то кульминационной точки. Мы хотели рассказать, насколько у нас мощные корни в судостроительстве и какие великие люди открывали эти морские пути. Как сказал один из наших капитанов: "Корабли были деревянные, а люди - железные". Нашим первым героем стал Евгений Шкаруба из Архангельска, который занимается возрождением поморских традиций судостроения. Он посвятил себя реконструкции по старым чертежам поморских кочей, своего рода первых ледоколов, и ходит на них в море со своей командой. Также на Балтийском заводе мы снимали, как спускают со стапелей новый ледокол "Якутия" - он, кстати, буквально на днях вышел в океан. Затем три недели провели на борту ледокола "Сибирь", прошли с моряками за Новую Землю и обратно. С интересом узнали, что всем ледокольщикам снится один и тот же сон, как ледокол идет по улицам города… Мы с командой так полюбили друг друга, что капитан предложил нам на прощание: "А хотите еще кружок с нами сделать?".