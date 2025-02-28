«Оскар»: во сколько начнется и можно ли смотреть из России

В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе состоится 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Американская Киноакадемия огласит победителей в различных номинациях за выдающиеся заслуги перед кинематографом в 2024 году.

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Старт церемонии в этот раз намечен на 3 марта 3:00 мск. В общем счёте мероприятие продлится примерно четыре часа. Все трансляции «Оскара» в этом году вновь будут зарубежными и платными, в России можно будет взглянуть на предварительное шоу и красную дорожку на YouTube-канале ABC News.

Трансляция на ABC News стартует в 21:00 мск и продлится до завершения красной дорожки на «Оскаре»-2025. Мы будем отслеживать главные события церемонии в нашей LIVE-трансляции.

«Оскар»-2025 особенно примечателен номинацией российского актёра Юры Борисова на лучшую роль второго плана за фильм «Анора». Что касается главных фильмов года, то награду могут получить 10 картин: