Рецензия на фильм «Дорогая, я больше не перезвоню»

Кино, которое поднимает настроение.

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Жизнеутверждающие фильмы стоит выделить в отдельный жанр. Возьмём «Пока не сыграл в ящик» – кино, где герои Фримена и Николсона умирали и напоследок решили здорово оторваться. Ходили на охоту, прыгали с парашютом, наслаждались каждым солнечным лучом и думали: а чего раньше так не делали?

Кино было простым и прямолинейным, но после просмотра хотелось взглянуть на небо и порадоваться чему-то обыденному. Чему-то, что обычно теряется в суете. «Дорогая, я больше не перезвоню» — фильм той же породы. Поэтому его и стоит посмотреть.

«Дорогая, я больше не перезвоню»: главное о фильме

«Дорогая, я больше не перезвоню»: где смотреть?

6 марта фильм покажут во всех российских кинотеатрах. Цифровую версию стоит ждать в онлайн-кинотеатре Okko примерно в мае.

Видео размещено на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Герой умер и попал в МФЦ

Даня — успешный рекламщик, который всю жизнь бежит-бежит-бежит. Он не ходит в отпуск, не навещает маму и не заботится о здоровье. Всё это успеется когда-нибудь потом, а сейчас надо вкалывать и зарабатывать миллионы. После смерти отдохнёт.

Увы, смерть наступает раньше, чем хотелось, и в самых диких обстоятельствах — прямо на унитазе. Вернее, не смерть, а кома, но разницы толком нет. Всё же Даня попадает в загробный мир, где должен переосмыслить жизнь.

Сама идея простая, да и сюжет весьма предсказуемый. Подкованный зритель заранее просчитает весь путь Дани и его финал. Нюанс в том, что показано послесмертие безумно колоритно. Куда попадает человек, когда умирает? Естественно, в МФЦ, где нужно взять талончик, подготовить выписку грехов и жалобно смотреть на сотрудницу в нужном окошке. У неё, к слову, перерыв, так что приходите потом.

Вся буферная зона — аэропорт, по которому бродит множество знакомых. Например, Большой Лебовски в фирменном халате. А ещё здесь есть бар, где выступают звезды — реально почивший Михей или упокоенная сценарием группа The Hatters. Последние так зажигают под песню «Весело», что пуститься в пляс хотелось прямо в зале.

Жизнь после смерти режиссёр показывает изобретательно, иногда совершенно безумно. Даже когда на экране творится безумная дичь с перестрелками, побегом от аниме-девочки и клоунами, это вписывается в общий хаос и неплохо развлекает.

История подкидывает прописные истины и редко глубоко копает, но всё равно работает. Во многом благодаря ярким персонажам. Чего стоит бармен, исполненный Дмитрием Чеботарёвым. Чувствуется, что актёр наслаждался съёмками, поэтому каждую крылатую фразу и каждый армейский прикол выдавал самозабвенно. Заодно научил героя и вместе с ним зрителя радоваться солнцу.

Другие персонажи не хуже. Карлик Роб с его подозрительной любовью к животным и отмороженностью. Невеста героя, что к финалу превращается в холодное отражение избранника. Даже девушка-байкер в исполнении Милы Ершовой хороша. Актрису часто ругают за переигрывание, но тут она одинаково умело играет дерзость, потерянность, сексуальность. Да и сам Никита Ефремов всегда попадает в эмоцию.

Фильм не делает ничего невероятного, но он достаточно креативен, чтобы за все 100 минут зритель ни разу не заскучал. Он посмеётся, погрустит, энергично покачает головой под The Hatters, удивится безбашенному экшену, залюбуется визуалом, распознает отсылки и задумается о чём-то высоком. Главное, на выходе из кинотеатра почувствует себя чуть счастливее. Быть может, всего на миг, но даже это отличная сделка за цену кинотеатрального билета.

«Дорогая, я больше не перезвоню»: стоит ли смотреть?

Режиссёр Александр Фомин снял не выдающийся, но очень приятный фильм. С удачными шутками, умеренным безумием, трогательными сценами и запоминающимися персонажами. В итоге о просмотре вы вряд ли пожалеете.

Оценка «Дорогая, я больше не перезвоню» — 7,5 из 10

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Удачные шутки;

Колоритные персонажи;

Классные отсылки и камео;

История делает чуть счастливее.

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