Опубликован трейлер романтической комедии «Море на двоих»

Трейлер фильма «Море на двоих» представил 28 февраля 2025 года онлайн-кинотеатр Kion. Главные роли в романтической комедии режиссера и сценариста Владимира Рудака исполнили Алексей Лукин, Алина Дулова, Ян Цапник, Мария Порошина, Раиса Рязанова, Евдокия Германова, Сергей Баталов и др.

© Кадр из фильма

«Море на двоих» — это добрая комедия об одном путешествии на юг, которое помогает двум абсолютно разным героям — карьеристу Максу и психологу социального центра Анне, которая передвигается на инвалидной коляске — понять друг друга и по-новому взглянуть на мир вокруг.

Макс (Лукин), добрый и легкомысленный парень, работает в социальном центре, - сообщается в синопсисе. - Чтобы построить карьеру в Москве, Максу нужно проявить себя в качестве ответственного социального работника. Осталось немного потерпеть — и встречай, столица! В центре он знакомится с Анной (Дулова), психологом и спортсменкой, передвигающейся на инвалидной коляске. Максу дают задание сопроводить её на соревнования в Геленджик. Идея не впечатляет ни самодостаточную Анну, ни ленивого Макса. Но другого сопровождающего нет, и Макс нехотя соглашается. Совместное путешествие к морю, начавшееся с нелепых ссор и конфузов, обещает быть... романтичным!

Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ. Производством занималась «Кинокомпания Крупный План» и «Киношкола Без Границ» — первая в России киношкола для людей с инвалидностью.

Премьера «Море на двоих» состоится в Kion 7 марта.