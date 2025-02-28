Вышли первые два эпизода сериала «Павел. Первый и последний»

Первые два эпизода сериала "Павел. Первый и последний" вышли на "Кинопоиске" и на сайте Kion1TV до премьеры в телеэфире. Премьера первого эпизода сериала состоялась 27 февраля на Четвертом фестивале стриминговых платформ Original+, где он получил Специальный приз "Гильдии кастинг-директоров России" за подбор оригинального актерского ансамбля (кастинг-директор - Дарья Кожарская).

© Российская Газета

Действительно, актерские работы в сериале впечатляют и запоминаются надолго. Денис Власенко, сыгравший Павла, приехал на фестиваль и заручился поддержкой первых зрителей. Поклонниц у артиста прибавилось, хотя и так было немало. Представлял сериал на фестивале Директор дирекции кинопоказа Первого канала Сергей Титенков, который рассказал об исторических сериальных премьерах, которые уже вышли и готовятся к выходу. Хорошие цифры просмотров показал сериал "Натали и Александр", показ которого завершился также вчера. Готовятся сериалы про Петра Первого, Потемкина и других исторических личностей.

Актерский дуэт Денис Власенко - Дарья Коныжева в сериале "Павел первый и последний" не растрогает только каменное сердце, не говоря уже о работах Натальи Сурковой и Владимира Стеклова, и у сериала есть все шансы попасть в номинации ведущих кинопремий страны.

Многосерийная драма рассказывает об одном из самых неоднозначных и трагичных императоров в истории России. Действие разворачивается вокруг расследования Павлом I убийства его отца, политики ограничений дворянских привилегий, а также взаимоотношения правителя с матерью, императрицей Екатериной Великой.

При работе над сценарием авторы Ариф Алиев ("Екатерина"), Сергей Калужанов ("Время первых"), Елена Лисасина ("Натали и Александр") и Елена Милиховецкая ("Красная зона") изучили множество исторических документов. Действительно, подход получился необычный. Съёмки проходили в Москве, Петербурге, Ростове, где с помощью декораций воссоздали старую Москву.

Также в сериале снялись Кирилл Кяро, Алексей Барабаш, Артём Крылов, Полина Филоненко, Евгений Харитонов, Сергей Барковский, Владимир Храбров, Александр Чевычелов, Ольга Бодрова и другие.

Режиссёр - Александр Котт, оригинальная идея принадлежит сценаристу Арифу Алиеву. Проект создавался при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

1-2 эпизоды сериала "Павел. Первый и последний" доступны уже с 28 февраля. Новые серии будут выходить в онлайн-кинотеатрах еженедельно по пятницам.