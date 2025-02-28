Сериал о "русском Гамлете" с Денисом Власенко вышел к зрителям

Первые два эпизода сериала "Павел. Первый и последний" вышли на "Кинопоиске" и на сайте Kion1TV до премьеры в телеэфире. Премьера первого эпизода сериала состоялась 27 февраля на Четвертом фестивале стриминговых платформ Original+, где он получил Специальный приз "Гильдии кастинг-директоров России" за подбор оригинального актерского ансамбля (кастинг-директор - Дарья Кожарская).

Вышли первые два эпизода сериала «Павел. Первый и последний»
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Действительно, актерские работы в сериале впечатляют и запоминаются надолго. Денис Власенко, сыгравший Павла, приехал на фестиваль и заручился поддержкой первых зрителей. Поклонниц у артиста прибавилось, хотя и так было немало. Представлял сериал на фестивале Директор дирекции кинопоказа Первого канала Сергей Титенков, который рассказал об исторических сериальных премьерах, которые уже вышли и готовятся к выходу. Хорошие цифры просмотров показал сериал "Натали и Александр", показ которого завершился также вчера. Готовятся сериалы про Петра Первого, Потемкина и других исторических личностей.

Актерский дуэт Денис Власенко - Дарья Коныжева в сериале "Павел первый и последний" не растрогает только каменное сердце, не говоря уже о работах Натальи Сурковой и Владимира Стеклова, и у сериала есть все шансы попасть в номинации ведущих кинопремий страны.

Многосерийная драма рассказывает об одном из самых неоднозначных и трагичных императоров в истории России. Действие разворачивается вокруг расследования Павлом I убийства его отца, политики ограничений дворянских привилегий, а также взаимоотношения правителя с матерью, императрицей Екатериной Великой.

При работе над сценарием авторы Ариф Алиев ("Екатерина"), Сергей Калужанов ("Время первых"), Елена Лисасина ("Натали и Александр") и Елена Милиховецкая ("Красная зона") изучили множество исторических документов. Действительно, подход получился необычный. Съёмки проходили в Москве, Петербурге, Ростове, где с помощью декораций воссоздали старую Москву.

Также в сериале снялись Кирилл Кяро, Алексей Барабаш, Артём Крылов, Полина Филоненко, Евгений Харитонов, Сергей Барковский, Владимир Храбров, Александр Чевычелов, Ольга Бодрова и другие.

Режиссёр - Александр Котт, оригинальная идея принадлежит сценаристу Арифу Алиеву. Проект создавался при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

1-2 эпизоды сериала "Павел. Первый и последний" доступны уже с 28 февраля. Новые серии будут выходить в онлайн-кинотеатрах еженедельно по пятницам.

Фильмы и сериалы
Время первых
Владимир Храбров
Александр Чевычелов
Денис Власенко
Ариф Алиев
Полина Филоненко
Сергей Барковский
Кирилл Кяро
Сергей Калужанов
Ольга Бодрова
Евгений Харитонов
Наталья Суркова
Алексей Барабаш
Артем Крылов
Владимир Стеклов
Александр Котт
Институт развития интернета
Первый канал