«Всегда лотерея»: Получит ли «Эмилия Перес» несколько «Оскаров» сразу
Фильм «Эмилия Перес» справедливо получил 13 номинаций на премию «Оскар», заявила НСН Нина Ромодановская.
Сама номинация на премию «Оскар» уже является победой, поскольку свидетельствует о выборе и внимании академиков к фильму, рассказала НСН главный редактор портала «ProfiCinema» Нина Ромодановская.
Мюзикл «Эмилия Перес» Жака Одиара стал лидером по числу номинаций премии «Оскар». Картина претендует на награду в 13 номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер», проект также дважды представлен в категории «Лучшая песня». Ромодановская назвала такое внимание к картине ожидаемым.
«Я абсолютно согласна с академиками, моим личным фаворитом также стала "Эмилия Перес". После Каннского фестиваля я была разочарована, когда фильм не получил награду. Была уверена, что он еще прозвучит, так и происходит - он получает множество наград, в том числе BAFTA. Большое число номинаций на "Оскар" оправдано, думаю, призов тоже будет немало. Однако прогнозы – дело неблагодарное. На мой взгляд, самое главное в премиях и фестивалях – номинации. Когда ты отобран в номинацию, у тебя уже есть признание профессионалов. А награды – всегда лотерея», - отметила она.
Картины «Злая: Сказка о ведьме Запада» и «Бруталист» получили на предстоящей премии «Оскар», которая пройдет в США 2 марта, по 10 номинацией, фильм «Конклав» представлен в 8 номинациях. Этот же проект ранее получил главную награду за лучший актерский состав на 31-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). За победу в этой номинации также боролись фильмы «Эмилия Перес», «Анора», «Злая: Сказка о ведьме Запада» и «Боб Дилан: Никому не известный», передает «Радиоточка НСН».