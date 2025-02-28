«Всегда лотерея»: Получит ли «Эмилия Перес» несколько «Оскаров» сразу

Фильм «Эмилия Перес» справедливо получил 13 номинаций на премию «Оскар», заявила НСН Нина Ромодановская.

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Сама номинация на премию «Оскар» уже является победой, поскольку свидетельствует о выборе и внимании академиков к фильму, рассказала НСН главный редактор портала «ProfiCinema» Нина Ромодановская.

Мюзикл «Эмилия Перес» Жака Одиара стал лидером по числу номинаций премии «Оскар». Картина претендует на награду в 13 номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер», проект также дважды представлен в категории «Лучшая песня». Ромодановская назвала такое внимание к картине ожидаемым.

«Я абсолютно согласна с академиками, моим личным фаворитом также стала "Эмилия Перес". После Каннского фестиваля я была разочарована, когда фильм не получил награду. Была уверена, что он еще прозвучит, так и происходит - он получает множество наград, в том числе BAFTA. Большое число номинаций на "Оскар" оправдано, думаю, призов тоже будет немало. Однако прогнозы – дело неблагодарное. На мой взгляд, самое главное в премиях и фестивалях – номинации. Когда ты отобран в номинацию, у тебя уже есть признание профессионалов. А награды – всегда лотерея», - отметила она.

Картины «Злая: Сказка о ведьме Запада» и «Бруталист» получили на предстоящей премии «Оскар», которая пройдет в США 2 марта, по 10 номинацией, фильм «Конклав» представлен в 8 номинациях. Этот же проект ранее получил главную награду за лучший актерский состав на 31-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). За победу в этой номинации также боролись фильмы «Эмилия Перес», «Анора», «Злая: Сказка о ведьме Запада» и «Боб Дилан: Никому не известный», передает «Радиоточка НСН».