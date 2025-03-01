Что известно о мультфильме «Нэчжа побеждает Царя драконов»

В конце января в мировой прокат вышел китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» — продолжение успешного мультфильма «Нэчжа» 2019 года. «Нэчже 2» потребовалось около трех недель, чтобы стать самым кассовым анимационным проектом в истории, обогнав «Головоломку 2». К середине февраля 2025-го картина собрала в прокате более 1,69 миллиарда долларов — аналитики предполагают, что финальные сборы «Нэчжи 2» и вовсе превысят 2,2 миллиарда. «Лента.ру» делится сюжетом картины, объясняет, на чем основана история Нэчжи, а также рассказывает, когда «Нэчжа 2» доберется до российского проката.

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Главное о мультфильме

Страна: Китай;

Китай; Оригинальное название: Ne zha zhi mo tong nao hai (哪吒之魔童闹海);

Ne zha zhi mo tong nao hai (哪吒之魔童闹海); Жанр: мультфильм, фэнтези, боевик;

мультфильм, фэнтези, боевик; Режиссер: Ян Юй;

Ян Юй; Когда вышел: январь 2025 года;

январь 2025 года; Длительность: 2 часа 24 минуты;

2 часа 24 минуты; Покажут ли в России: да;

да; Рейтинг IMDb: 8.3.

Когда вышел

Мультфильм «Нэчжа против Царя драконов» вышел в китайский прокат 29 января 2025 года — в этот день в стране отмечали Лунный Новый год.

После кассового успеха на родине «Нэчжа 2» стартовал на международном кинорынке: в середине февраля картину увидели жители Австралии, Канады, Новой Зеландии и США. 16 февраля стало известно, что мультфильм доберется и до отечественного проката.

Мультфильм «Нэчжа против Царя драконов» официально покажут в России. Точная дата выхода пока неизвестна.

Информацией о предстоящем релизе поделились «Известия». Собеседник издания не раскрыл дату релиза, но пообещал, что премьера состоится в 2025 году. Прокатное название «Нэчжи 2» пока тоже находится под вопросом.

Трейлер

Международный трейлер мультфильма «Нэчжа побеждает Царя драконов» появился на YouTube-канале CMC Pictures 30 января 2025 года — на следующий день после выхода «Нэчжи» в домашний прокат. К концу февраля 2025-го ролик набрал около двух с половиной миллионов просмотров.

В комментариях пользователи хвалили визуал картины и дизайн персонажей, а также делились эмоциями от просмотра.

«Посмотрел "Нэчжу 2" вчера — я смеялся и плакал, и снова смеялся и плакал. Один из лучших мультфильмов, которые я когда-либо видел. Обожаю», — гласит одно из самых залайканных сообщений.

Сюжет

«Нэчжа 2» продолжает историю мальчика-демона Нэчжи и его лучшего друга — царевича Ао Бина. На протяжении всего мультфильма герои, которым удалось спастись от Небесной молнии, пытаются снова обрести человеческую форму.

Физические оболочки друзей возрождаются из волшебного Семицветного лотоса. Однако отец Ао Бина, Царь драконов Ао Гуан, не знает о том, что его сын выжил, и атакует город Чэньтангуань. Чтобы защитить людей, Ао Бин вновь жертвует собой.

В итоге двум духам приходится делить одно тело на двоих. Единственный способ еще раз вернуть Ао Бину его физическое воплощение — пройти три испытания от Высших сущностей. На это у героев есть всего семь дней, иначе Царь драконов сотрет Чэньтангуань с лица земли.

О чем была первая часть «Нэчжи»

Первый мультфильм о маленьком огненном демоне по имени Нэчжа вышел в 2019 году. Картина собрала более 700 миллионов долларов в домашнем прокате и стала самым кассовым неанглоязычным мультфильмом года. Первую часть «Нэчжи» даже номинировали на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм», однако китайский проект так и не попал в шорт-лист премии.

«Нэчжа» — это история маленького демона, который олицетворяет стихию огня.

Нэчжа, физическое воплощение Жемчужины Демона, появился на свет в семье генерала Ли Цзина и его супруги леди Инь. На самом деле, в генеральской семье должен был родиться небесный избранник — воплощение Жемчужины Духа — однако этому помешала путаница на Небесах.

Более того, сын Ли Цзина подвергся жестокому проклятию — через три года Жемчужину Демона должна была уничтожить Небесная молния. Мальчик-демон, обладающий огромной силой, не был готов принять такую судьбу — Нэчжа пытался победить собственное темное начало, защитить родной город Чэньтангуань и свою семью.

Жемчужина Духа, в свою очередь, попала в лапы коварного Царя драконов Ао Гуана — именно его третий сын Ао Бин стал могущественным воплощением стихии льда. Драконы верили, что молодой принц поможет их народу выбраться из подводного плена.

Чем заканчивается мультфильм «Нэчжа»

В финале мультфильма подружившиеся Нэжча и Ао Бин решили помочь друг другу. Они объединили свои Жемчужины в единую Жемчужину Хаоса, которая была способна выдержать удар Небесной молнии. В итоге физические воплощения демона и дракона исчезли, а сами герои превратились в бестелесных духов.

Будет ли «Нэчжа 3»

Никакой конкретной информации о мультфильме «Нэчжа 3» пока нет.

Несмотря на это у неанонсированного проекта уже есть своя страница на «Кинопоиске». Ожидается, что режиссером триквела вновь станет Ян Юй — автор первых двух частей франшизы.

На чем основаны мультфильмы про Нэчжу

Вся анимационная франшиза про Нэчжу основана на «Инвеституре богов» — китайском романе XVI века (второй вариант названия — «Возведение в ранг духов»).

Книга рассказывает о последнем правителе династии Шан и его свержении. В тексте упоминаются старинные китайские предания, элементы фольклора и религии.

Героями «Инвеституры» становятся божества, демоны, духи и другие бессмертные существа — они проникают в мир людей и влияют на человеческие судьбы.

Сюжет романа лег в основу нескольких игровых и анимационных фильмов. Среди них — мультфильмы «Цзян Цзыя: Легенда об обожествлении» (2020 год), «Как перевоспитать дракона» (2024 год) и фильм «Лига богов» (2016 год).

В 1979 году киностудия Shanghai Film Animation выпустила анимационный фильм «Нэчжа покоряет морского дракона» — современный «Нэчжа 2» стал его ремейком.