Кто такой Киран Калкин? Лучшие фильмы и сериалы, известные роли, личная жизнь и номинация на «Оскар»

Киран Калкин — актер театра и кино, претендент на «Оскар» — 2025 в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» в фильме «Настоящая боль». В последние годы Калкин забирает самые престижные награды индустрии. Зрители могли видеть его в сериале о безумной семье медиамагната «Наследники» или в комедийном боевике «Скотт Пилигрим против всех». Что известно о биографии Кирана Калкина, в каких еще фильмах и сериалах он играл и почему его роли нравятся зрителям и кинокритикам, читайте на «Лента.ру».

Киран Калкин: лучшие фильмы и сериалы, личная жизнь
© Lenta.ru

Главное о персоне

  • Полное имя: Киран Кайл Калкин;
  • Деятельность: актер театра и кино;
  • Дата и место рождения: 30 сентября 1982 года, США;
  • Знаковые фильмы и сериалы: «Настоящая боль», «Наследники», «Скотт Пилигрим против всех», «Игби идет ко дну», «Великан»;
  • Награды: «Эмми», «Золотой глобус», BAFTA, «Выбор критиков», Гильдия актеров;
  • Личная жизнь: женат, двое детей.

Семья

Киран Кайл Калкин родился 30 сентября 1982 года в семье бывшего театрального актера Кристофера Корнелиуса Калкина и телефонистки Патриции Брентрап. У актера семеро братьев и сестер: старшие Шейн Арлисс и Маколей, младшие Куинн Кэй, Кристиан Патрик, Рори Хью, Дженнифер. Еще одна старшая сестра Дакота Калкин погибла в 2008 году в ДТП.

Рос Киран в творческой семье. Отец — бывший актер Бродвея, старший брат Маколей — звезда рождественской комедии «Один дома», чуть ли не самый популярный ребенок американской киноиндустрии девяностых.

Вообще глава семейства активно продвигал сыновей, в том числе и Кирана, в актерской карьере. Правда, больше отцовского внимания доставалось юному Маколею Калкину: по словам самого актера, Кристофер Калкин почти не давал ему возможности отдохнуть от съемок.

Карьера: кино, сериалы, театр

Кинокарьеру Киран начал рано — в семь лет — по настоянию отца. Дебютной для Калкина стала роль в фильме «Один дома», где он сыграл Фулера Маккалистера, кузена главного героя Кевина. Роль была небольшой — по сравнению с главной ролью брата Маколея Калкина, но она стала знаковой для юного актера.

После дебюта были фильм «Один дома 2», две части семейной комедии «Отец невесты», трогательная история о дружбе «Великан». Киран не оставался без внимания продюсеров и режиссеров, а за работу в «Великане» даже удостоился номинации «Лучший молодой актер в семейном фильме» премии Young Artist Awards.

В 2002 году зрители увидели Кирана в главных ролях сразу в двух проектах — в фильмах «Игби идет ко дну» и «Опасные игры». После артист сделал небольшой перерыв и занялся театром, а в 2008 году вернулся и отличился в кино и сериалах, которые сейчас у всех на слуху. Это и «Скотт Пилигрим против всех», и «Фарго», и «Муви 43», и «Наследники», и «Настоящая боль».

Более чем за 20 лет карьеры в кино Киран Калкин успел поработать на одной площадке со звездами первой величины. В детстве и юности участвовал в проектах, где снимались актеры Джо Пеши, Стив Мартин и Дайан Китон. Затем работал бок о бок с Брайаном Коксом, Джереми Стронгом, Сарой Снук, Бенисио дель Торо, Патриком Уилсоном, Кирстен Данст и Майклом Сера.

Не менее важную часть жизни Кирана Калкина занимает театр. Известно, что впервые на сцену театра он вышел совсем маленьким, в два года. Когда немного подрос, играл в репертуарном театре Light Opera of Manhattan. С 2003 года — после съемок в «Игби» — занялся театральной карьерой вплотную: успел выступить в Вест-Энде, Сиднейском оперном театре и, конечно, на Бродвее. Кстати, в 2025-м Киран Калкин сыграет на Бродвее в пьесе пулитцеровского лауреата Дэвида Мэмета «Гленгарри Глен Росс».

Личная жизнь

Киран Калкин женат. Супругу зовут Джазз Чартон, она не из звездной семьи и не имеет отношения к киноиндустрии. Как девушка рассказывала ранее в соцетях, поженились они с Калкиным тайно в 2013 году во время путешествия по Айове, чуть ли не на обочине дороги. С тех пор Джаз и Киран неразлучны. Супруга сопровождает мужа практически на всех кинопремиях, а тот не устает говорить о ней в благодарственных речах, когда получает очередную награду.

У пары двое детей. Дочь Кинзи Су Калкин родилась в сентябре 2019 года, сын Уайлдер Вулф Калкин — в августе 2021 года. Жена Калкина регулярно рассказывает о них в своих соцсетях, а про актера пишет, что он «хорош как отец».

Сам Киран о жене и детях всегда говорит с теплотой, отмечает, как тяжело с ними расставаться надолго во время съемок. В беседе с журналистом Vulture Киран Калкин заметил:

«Я не знаю, кто я без них».

Фильмография

Знаковые роли

«Игби идет ко дну» (2002)

В «Игби идет ко дну» Берра Стирса у юного Кирана Калкина главная роль. Актер в образе, собственно, Игби, играет молодого парня, который не в силах совладать со своими богатыми взбалмошными родителями. Игби немного эксцентричен, но одинок, и ищет взаимопонимания и поддержки от окружающих.

Участие в проекте в главной роли было для Кирана вполне успешным. За проработку не самого простого персонажа Калкин в 2003 году был номинирован на «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль», а также на премию MTV в номинации «Прорыв года».

«Скотт Пилигрим против всех» (2010)

Задорный молодежный боевик «Скотт Пилигрим против всех» режиссера Эдгара Райта — один из самых запоминающихся проектов в портфолио Кирана Калкина. Актер здесь играет соседа главного героя Уоллеса Уэллса — беспутного, временами нетрезвого, но при этом чертовски обаятельного.

Проект на большие награды не претендовал, в копилке Кирана побед и номинаций тоже не появилось. Однако в зрительских рецензиях персонажа Калкина в «Скотте Пилигриме» нередко называют одним из самых ярких.

«Наследники» (2018-2023)

Американский драматический сериал «Наследники» (Succession), можно сказать, стал для Кирана Калкина золотым билетом в мир престижных отраслевых наград. Это сериальная сага режиссера Джесси Армстронга о медиамагнате Логане Рое и его детях, которым он хочет передать дела и наследство.

Киран Калкин играет в «Наследниках» младшего сына магната — Романа Роя. Герой Калкина молод, непредсказуем, неуправляем, с полным набором психологических проблем. Он делает и говорит все, что ему вздумается, грубит родным и отпускает непристойные шуточки, но при этом борется за власть, влияние и наследство наравне со старшими братом Кендаллом и сестрой Шивон.

С 2019 года актер получал номинации за работу в «Наследниках» на престижных кинопремиях, но до победы всегда чуть-чуть не хватало.

В 2023 году Калкин получил за участие в сериале заветную статуэтку «Эмми» в категории «Лучшая мужская роль в драматическом сериале», а в 2024-м — премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль на ТВ в драме».

По словам актера, проект стал значимым для него не только в плане наград. Калкин отмечает: именно в «Наследниках» он почувствовал, что хочет быть актером. Кроме того, заявил однажды артист, при работе над сериалом он начал вырабатывать свой стиль актерской игры — основанный на некоторой степени свободы и возможности импровизировать.

«Настоящая боль» (2024)

«Настоящая боль» Джесси Айзенберга — роуд-муви, где Киран Калкин предстает перед зрителями в образе двоюродного брата главного героя Бенджи. По сюжету он вместе с кузеном Дэвидом едет в Польшу — почтить память своей бабушки и изучить историю холокоста.

История из-за тематики путешествия не кажется веселой. Но при этом герой Кирана Калкина — взбалмошный, смешной и немного потерянный — не дает зрителям долго грустить.

С самого начала наградного сезона «Настоящая боль» получает благосклонные отзывы, а сам Киран Калкин — награду за наградой. У него на руках за участие в проекте уже есть победы на «Золотом глобусе», в BAFTA, премии Гильдии актеров, Critics Choice Awards, а также первая номинация на «Оскар-2025».

Где еще сыграл Киран Калкин

  • «Один дома» (1990) — Фуллер Маккалистер, кузен главного героя Кевина Маккалистера (Макалей Калкин);
  • «Отец невесты» (1991) — Мэтти Бэнкс, сын главного героя Джорджа Бэнкса (Стив Мартин);
  • «Поймет лишь одинокий» (1991) — Патрик Мулдун младший;
  • «Один дома 2» (1992) — Фуллер Маккалистер;
  • «Отец невесты 2» (1995) — Мэтти Бэнкс;
  • «Великан» (1998) — Кевин «Чудак» Дилан, главный герой, школьник;
  • «Музыка сердца» (1998) — Лекси, младший сын главной героини Роберты Гуаспари (Мэрил Стрип);
  • «Это все она» (1999) — Саймон Боггс;
  • «Опасные игры» (2002) — Тим Салливан, друг главного героя Фрэнсиса Дойла (Эмиль Хирш), школьник;
  • «Бумажный человек» (2009) — Кристофер, вымышленный друг школьницы Эбби (Эмма Стоун);
  • «Фарго» (2015, 2-й сезон) — Рай Герхардт, сын лидера преступного синдиката Отто Герхардта;
  • «Без резких движений» (2021) — гангстер Чарли.

Награды

  • Critics Choice Award (2003, «Лучший молодой актер» («Игби идет ко дну»).
  • Critics Choice Award (2022, Лучший актер второго плана в драматическом сериале («Наследники»).
  • Премия Гильдии актеров (2022, «Лучший актерский состав драматического сериала» («Наследники»).
  • «Эмми» (2023, «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» («Наследники»).
  • Critics Choice Award (2024, «Лучший актер в драматическом сериале» («Наследники»).
  • Премия Гильдии актеров (2024, Лучший актерский состав драматического сериала» («Наследники»).
  • «Золотой глобус» (2024, «Лучшая мужская роль на ТВ в сериале» («Наследники»).
  • Critics Choice Award (2025, Лучший актер второго плана («Настоящая боль»).
  • Премия Гильдии актеров (2025, «Лучшая мужская роль второго плана» («Настоящая боль»).
  • BAFTA — Премия Британской академии (2025, «Лучшая мужская роль второго плана» («Настоящая боль»).
  • «Золотой глобус» (2025, «Лучшая мужская роль второго плана» («Настоящая боль»).

Номинация на «Оскар»

В 2025 году проект «Настоящая боль» принес Кирану Калкину первую в жизни номинацию на премию «Оскар». Актера отобрали в шорт-лист в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Один из соперников Калкина — российский актер Юра Борисов, он номинирован за роль телохранителя Игоря в фильме «Анора».

Также среди претендентов на главную кинонаграду — актеры Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), а также бывший коллега Калкина по «Наследникам» Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

Фильмы и сериалы
Отец невесты
Великан
Это всё она
Один дома
Оскар
Скотт Пилигрим против всех
Муви 43
Наследники
Фарго
Тим Салливан
Джесси Армстронг
Дэвид Мэмет
Эмиль Хирш
Джо Пеши
Эдгар Райт
Сара Снук
Патрик Уилсон
Киран Калкин
Брайан Кокс
Майкл Сера
Эдвард Нортон
Боб Дилан
Джесси Айзенберг
Стив Мартин
Дайан Китон
Мэрил Стрип
Бенисио дель Торо
Эмма Стоун