Киран Калкин: лучшие фильмы и сериалы, личная жизнь

Киран Калкин — актер театра и кино, претендент на «Оскар» — 2025 в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» в фильме «Настоящая боль». В последние годы Калкин забирает самые престижные награды индустрии. Зрители могли видеть его в сериале о безумной семье медиамагната «Наследники» или в комедийном боевике «Скотт Пилигрим против всех». Что известно о биографии Кирана Калкина, в каких еще фильмах и сериалах он играл и почему его роли нравятся зрителям и кинокритикам, читайте на «Лента.ру».

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Главное о персоне

Полное имя: Киран Кайл Калкин;

Деятельность: актер театра и кино;

Дата и место рождения: 30 сентября 1982 года, США;

Знаковые фильмы и сериалы: «Настоящая боль», «Наследники», «Скотт Пилигрим против всех», «Игби идет ко дну», «Великан»;

Награды: «Эмми», «Золотой глобус», BAFTA, «Выбор критиков», Гильдия актеров;

Личная жизнь: женат, двое детей.

Семья

Киран Кайл Калкин родился 30 сентября 1982 года в семье бывшего театрального актера Кристофера Корнелиуса Калкина и телефонистки Патриции Брентрап. У актера семеро братьев и сестер: старшие Шейн Арлисс и Маколей, младшие Куинн Кэй, Кристиан Патрик, Рори Хью, Дженнифер. Еще одна старшая сестра Дакота Калкин погибла в 2008 году в ДТП.

Рос Киран в творческой семье. Отец — бывший актер Бродвея, старший брат Маколей — звезда рождественской комедии «Один дома», чуть ли не самый популярный ребенок американской киноиндустрии девяностых.

Вообще глава семейства активно продвигал сыновей, в том числе и Кирана, в актерской карьере. Правда, больше отцовского внимания доставалось юному Маколею Калкину: по словам самого актера, Кристофер Калкин почти не давал ему возможности отдохнуть от съемок.

Карьера: кино, сериалы, театр

Кинокарьеру Киран начал рано — в семь лет — по настоянию отца. Дебютной для Калкина стала роль в фильме «Один дома», где он сыграл Фулера Маккалистера, кузена главного героя Кевина. Роль была небольшой — по сравнению с главной ролью брата Маколея Калкина, но она стала знаковой для юного актера.

После дебюта были фильм «Один дома 2», две части семейной комедии «Отец невесты», трогательная история о дружбе «Великан». Киран не оставался без внимания продюсеров и режиссеров, а за работу в «Великане» даже удостоился номинации «Лучший молодой актер в семейном фильме» премии Young Artist Awards.

В 2002 году зрители увидели Кирана в главных ролях сразу в двух проектах — в фильмах «Игби идет ко дну» и «Опасные игры». После артист сделал небольшой перерыв и занялся театром, а в 2008 году вернулся и отличился в кино и сериалах, которые сейчас у всех на слуху. Это и «Скотт Пилигрим против всех», и «Фарго», и «Муви 43», и «Наследники», и «Настоящая боль».

Более чем за 20 лет карьеры в кино Киран Калкин успел поработать на одной площадке со звездами первой величины. В детстве и юности участвовал в проектах, где снимались актеры Джо Пеши, Стив Мартин и Дайан Китон. Затем работал бок о бок с Брайаном Коксом, Джереми Стронгом, Сарой Снук, Бенисио дель Торо, Патриком Уилсоном, Кирстен Данст и Майклом Сера.

Не менее важную часть жизни Кирана Калкина занимает театр. Известно, что впервые на сцену театра он вышел совсем маленьким, в два года. Когда немного подрос, играл в репертуарном театре Light Opera of Manhattan. С 2003 года — после съемок в «Игби» — занялся театральной карьерой вплотную: успел выступить в Вест-Энде, Сиднейском оперном театре и, конечно, на Бродвее. Кстати, в 2025-м Киран Калкин сыграет на Бродвее в пьесе пулитцеровского лауреата Дэвида Мэмета «Гленгарри Глен Росс».

Личная жизнь

Киран Калкин женат. Супругу зовут Джазз Чартон, она не из звездной семьи и не имеет отношения к киноиндустрии. Как девушка рассказывала ранее в соцетях, поженились они с Калкиным тайно в 2013 году во время путешествия по Айове, чуть ли не на обочине дороги. С тех пор Джаз и Киран неразлучны. Супруга сопровождает мужа практически на всех кинопремиях, а тот не устает говорить о ней в благодарственных речах, когда получает очередную награду.

У пары двое детей. Дочь Кинзи Су Калкин родилась в сентябре 2019 года, сын Уайлдер Вулф Калкин — в августе 2021 года. Жена Калкина регулярно рассказывает о них в своих соцсетях, а про актера пишет, что он «хорош как отец».

Сам Киран о жене и детях всегда говорит с теплотой, отмечает, как тяжело с ними расставаться надолго во время съемок. В беседе с журналистом Vulture Киран Калкин заметил:

«Я не знаю, кто я без них».

Фильмография

Знаковые роли

«Игби идет ко дну» (2002)

В «Игби идет ко дну» Берра Стирса у юного Кирана Калкина главная роль. Актер в образе, собственно, Игби, играет молодого парня, который не в силах совладать со своими богатыми взбалмошными родителями. Игби немного эксцентричен, но одинок, и ищет взаимопонимания и поддержки от окружающих.

Участие в проекте в главной роли было для Кирана вполне успешным. За проработку не самого простого персонажа Калкин в 2003 году был номинирован на «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль», а также на премию MTV в номинации «Прорыв года».

«Скотт Пилигрим против всех» (2010)

Задорный молодежный боевик «Скотт Пилигрим против всех» режиссера Эдгара Райта — один из самых запоминающихся проектов в портфолио Кирана Калкина. Актер здесь играет соседа главного героя Уоллеса Уэллса — беспутного, временами нетрезвого, но при этом чертовски обаятельного.

Проект на большие награды не претендовал, в копилке Кирана побед и номинаций тоже не появилось. Однако в зрительских рецензиях персонажа Калкина в «Скотте Пилигриме» нередко называют одним из самых ярких.

«Наследники» (2018-2023)

Американский драматический сериал «Наследники» (Succession), можно сказать, стал для Кирана Калкина золотым билетом в мир престижных отраслевых наград. Это сериальная сага режиссера Джесси Армстронга о медиамагнате Логане Рое и его детях, которым он хочет передать дела и наследство.

Киран Калкин играет в «Наследниках» младшего сына магната — Романа Роя. Герой Калкина молод, непредсказуем, неуправляем, с полным набором психологических проблем. Он делает и говорит все, что ему вздумается, грубит родным и отпускает непристойные шуточки, но при этом борется за власть, влияние и наследство наравне со старшими братом Кендаллом и сестрой Шивон.

С 2019 года актер получал номинации за работу в «Наследниках» на престижных кинопремиях, но до победы всегда чуть-чуть не хватало.

В 2023 году Калкин получил за участие в сериале заветную статуэтку «Эмми» в категории «Лучшая мужская роль в драматическом сериале», а в 2024-м — премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль на ТВ в драме».

По словам актера, проект стал значимым для него не только в плане наград. Калкин отмечает: именно в «Наследниках» он почувствовал, что хочет быть актером. Кроме того, заявил однажды артист, при работе над сериалом он начал вырабатывать свой стиль актерской игры — основанный на некоторой степени свободы и возможности импровизировать.

«Настоящая боль» (2024)

«Настоящая боль» Джесси Айзенберга — роуд-муви, где Киран Калкин предстает перед зрителями в образе двоюродного брата главного героя Бенджи. По сюжету он вместе с кузеном Дэвидом едет в Польшу — почтить память своей бабушки и изучить историю холокоста.

История из-за тематики путешествия не кажется веселой. Но при этом герой Кирана Калкина — взбалмошный, смешной и немного потерянный — не дает зрителям долго грустить.

С самого начала наградного сезона «Настоящая боль» получает благосклонные отзывы, а сам Киран Калкин — награду за наградой. У него на руках за участие в проекте уже есть победы на «Золотом глобусе», в BAFTA, премии Гильдии актеров, Critics Choice Awards, а также первая номинация на «Оскар-2025».

Где еще сыграл Киран Калкин

Награды

Critics Choice Award (2003, «Лучший молодой актер» («Игби идет ко дну»).

Critics Choice Award (2022, Лучший актер второго плана в драматическом сериале («Наследники»).

Премия Гильдии актеров (2022, «Лучший актерский состав драматического сериала» («Наследники»).

«Эмми» (2023, «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» («Наследники»).

Critics Choice Award (2024, «Лучший актер в драматическом сериале» («Наследники»).

Премия Гильдии актеров (2024, Лучший актерский состав драматического сериала» («Наследники»).

«Золотой глобус» (2024, «Лучшая мужская роль на ТВ в сериале» («Наследники»).

Critics Choice Award (2025, Лучший актер второго плана («Настоящая боль»).

Премия Гильдии актеров (2025, «Лучшая мужская роль второго плана» («Настоящая боль»).

BAFTA — Премия Британской академии (2025, «Лучшая мужская роль второго плана» («Настоящая боль»).

«Золотой глобус» (2025, «Лучшая мужская роль второго плана» («Настоящая боль»).

Номинация на «Оскар»

В 2025 году проект «Настоящая боль» принес Кирану Калкину первую в жизни номинацию на премию «Оскар». Актера отобрали в шорт-лист в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Один из соперников Калкина — российский актер Юра Борисов, он номинирован за роль телохранителя Игоря в фильме «Анора».

Также среди претендентов на главную кинонаграду — актеры Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), а также бывший коллега Калкина по «Наследникам» Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).