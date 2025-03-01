Итоги кинопремии «Сезар»

Французская киноакадемия удостоила мюзикл "Эмилия Перес" (Emilia P rez, 2024) семи статуэток "Сезар" - высшей кинематографической награды Франции. На церемонии в парижском концертном зале "Олимпия" эта работа французского режиссера Жака Одиара была признана лучшим французским фильмом 2024 года.

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Помимо звания лучшего фильма лента получила награды за лучший адаптированный сценарий, лучшую оригинальную музыку, лучшие звуковые и визуальные эффекты, лучшую операторскую работу. Отдельной золотой статуэткой была отмечена работа и самого Одиара, как лучшего режиссера.

Главным соперником "Эмилии Перез" за звание самой титулованной картины этого года на киносмотре стала драма "История Сулеймана" (L’Histoire de Souleymane, 2024) французского режиссера Бориса Ложкина, собравшая четыре золотых статуэтки. Одну из них получила Нина Мерисс как лучшая актриса второго плана, тогда как сыгравший главную роль молодого гвинейского мигранта Абу Сангаре был удостоен звания самого многообещающего актера. Также кинокритики отметили работу Ложкина за лучший оригинальный сценарий и за монтаж.

Лучшим актером в этом году был признан Карим Леклу, сыгравший в картине братьев Ларье "Роман о Джиме" (Le Roman de Jim, 2024). Золотую статуэтку за лучшую женскую роль получила Афсиа Эрзи ("Борго", Borgo, 2024). Звание лучшего актера второго плана досталось Алену Шаба, сыгравшему в криминальной мелодраме Жиля Леллуша "Разбитые сердца" (L’Amour ouf, 2024). Самой многообещающей актрисой названа Майвен Бартелеми за роль в фильме "Черт возьми!" (Vingt dieux, 2024) режиссера Луизы Курвуазье, который также выиграл в номинации "Лучшая дебютная работа".

Приключенческая лента "Граф Монте-Кристо" (Le Comte de Monte-Cristo, 2024), снятая по одноименному роману Александра Дюма режиссерами Матье Делапортом и Александром де Ла Пательером и ставшая второй по числу номинаций, получила только две награды: за лучшие костюмы и декорации. Лучшим анимационным фильмом в этом году киноакадемия назвала картину "Поток" (Flow, 2024) латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса, а лучшим иностранным фильмом стала драма "Зона интересов" британского режиссера Джонатана Глейзера, снятая по одноименному роману Мартина Эмиса.

Почетные "Сезары" получили американская актриса Джулия Роберс, а также греческо-французский режиссер Константинос Гаврас, известный под псевдонимом Коста-Гаврас. Данная премия вручается за заслуги перед миром кино и культуры. Премия "Сезар" присуждается Академией кинематографических искусств и техник с 1976 года.