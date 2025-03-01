В России снимут первый киберсериал об искусственном интеллекте

Съемки первого в России документального киберсериала об искусственном интеллекте (ИИ) с использованием технологий ИИ начнутся летом 2025 года. Планируется, что они охватят семь городов России и несколько стран БРИКС, сообщил ТАСС автор проекта, директор Фонда социального кино Михаил Комлев.

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«Сериал у нас предполагает четыре серии, и рассказывать он будет полностью всю историю создания технологии искусственного интеллекта: от самого ее зарождения до сегодняшнего времени. [В сериале будет] очень много ученых, цифровых технологий. Мы планируем, что сериал у нас будет охватывать не только Россию, но и страны БРИКС, такие как Китай, Индия, Бразилия и Африка (ЮАР - прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства.

В России создатели фильма планируют провести съемки в семи городах, среди которых Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Москва, Сочи. Формат киберсериала предполагает, что он будет создан с помощью технологий искусственного интеллекта. Предполагается, что ИИ будет использоваться как на этапах написания сценария и съемок, так и на этапе монтажа. По словам создателей, это будет первый подобный проект в России. Его создание было поддержано Президентским фондом культурных инициатив.

«В первой серии мы рассмотрим эволюцию искусственного интеллекта, начиная от его зарождения до наших дней. Вторая серия - это будет путь от идеи к реальности, обзор роли ИИ в современном мире, его применение в медицине, образовании, космосе и других ключевых сферах. Третья серия будет посвящена искусственному интеллекту в России, где мы как раз будем рассказывать о достижениях ученых из разных городов. Четвертая серия - это развитие ИИ в мире. Мы исследуем глобальные перспективы и международное сотрудничество в этой сфере», — отметил Комлев.

Он добавил, что премьера сериала запланирована на весну 2026 года. Ожидается, что минимальная продолжительность серии составит 24 минуты, однако создатели не исключают, что она возрастет до 40 минут. Планируется, что сериал будет представлен на площадке крупного российского онлайн-кинотеатра и показан в эфире телеканалов. Авторы проекта также ведут переговоры для проката серий в кинотеатрах. Своей целевой аудиторией создатели киберсериала видят молодых людей (возраст от 14 до 30 лет), которые могли бы найти свое призвание в профессиях, связанных с ИИ.