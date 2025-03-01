Как снимают очередной сезон сериала «Папины дочки. Новые»

В сериале "Папины дочки. Новые" играют как опытные актеры, так и совсем молодые. ТАСС побывал на съемках четвертого сезона и узнал, является ли большая разница в возрасте преградой для успешного альянса

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«Бриллианты проекта»

«Вы знаете, наши молодые артистки такие же талантливые, как когда-то была Лиза Арзамасова, — говорит в беседе с ТАСС заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева, сыгравшая в сериале бабушку новых папиных дочек. — Поэтому у меня нет проблем с ними, они уже профессионалы».

Гришаева любит актеров, с которыми работает.

«У меня действительно очень теплые отношения с моим "зятем". Нам нравится работать друг с другом, нам нравится сотворчество, общение со всеми девочками. Вообще, когда первый раз пришла на съемочную площадку и увидела, кто будет играть моих внучек, я была просто очень приятно удивлена», — говорит она.

Актрисе Полине Денисовой, которая играет старшую дочь Васильевых Соню, 21 год. Она снимается в новом сериале с первого сезона и рассказывает, как складываются отношения между разными поколениями на съемочной площадке:

«Разная энергетика, разная ответственность чувствуется перед каждым человеком, но нет такого, что с кем-то проще».

На площадке она работает в том числе с более опытными артистами.

Она добавляет, что любит всех "своих сестер", они дают ей огромный заряд энергии.

«Они правда все очень талантливые, просто бриллианты проекта», — уверена Денисова.

Атмосфера на площадке

Филипп Бледный, исполнитель роли отца четырех дочерей Вениамина Васильева, говорит, что когда на площадку приходят гости, то удивляются легкой и доброжелательной атмосфере.

«У нас каждый раз интересуются — всегда ли так? Конечно, всегда, и это мы еще скромничаем при незнакомых».

Как говорит сценарист и креативный редактор сериала Павел Брусочкин, у Филиппа Бледного и Алексея Демидова, играющего роль Бори, сложился творческий тандем.

«Когда Леша и Филипп в кадре, это всегда очень страшно, потому что они начинают друг друга сильно подкалывать. Это всегда забавно, когда каждый подкидывает свою веселую перчинку», — рассказывает Полина Денисова.

Одиннадцатилетняя актриса Полина Айнутдинова, которая играет младшую дочь Васильевых Арину, обратила внимание на то, что даже если актеры и ссорятся, то потом быстро мирятся.

«Потому что мы знаем, что нам еще работать и третий, и семидесятый сезон», — улыбается она.

Секрет успеха

Отвечая на вопрос о секрете популярности сериала, народная артистка РФ Ольга Волкова, играющая бабушку и прабабушку, назвала "органичность и естественность детей".

По мнению актера Филиппа Бледного, продюсерам сериала удалось органично подобрать актерский состав, благодаря чему каждый сумел полюбить своего персонажа.

«Наверное, наша общая любовь с девчонками очень легла в основу этого сериала. Мы очень подружились, и это придает энергию нам и передается зрителям. Люди смотрят и верят в то, что мы семья, ведь так оно и есть», — рассказывает Бледный.

Ему жаль, что сериалов о добре, любви, отношениях и семье стало меньше.

«Веник (Вениамин, персонаж Бледного — прим. ТАСС) доказывает, что он способен любить, способен стать опорой в семье, взять на себя ответственность за семью и стараться делать все, чтобы все дети были счастливы», — говорит он.

В понимании Гришаевой, успех сериала в том, что он не является аналоговым, купленным, как многие другие проекты. Айнутдинова добавляет, что сериал можно смотреть всей семьей и в нем есть много смешных моментов.

«Успех — это когда все действительно работают с большим удовольствием, — говорит режиссер сериала Михаил Пипия. — Мы набирали команду хороших, добрых, отзывчивых, которые умеют работать не только с детьми, но и со взрослыми».

Командная работа

Как рассказывает сценарист и креативный редактор Павел Брусочкин, на площадке нередко случаются импровизации, преимущественно от Евы Смирновой, играющей одну из дочерей Вениамина — Диану.

«Ева очень любит импровизировать, порой даже там, где не надо, но были и весьма удачные моменты. Например, в новогодней серии, когда она давала деньги администратору и похлопала ему. Это в кадре очень органично и живо смотрелось», — вспомнил Брусочкин.

По словам режиссера сериала, импровизацию артистов на съемочной площадке принимают "с большим удовольствием".

«Почему? Наш сериал — это командная работа, и не бывает такого, чтобы один сказал, а другой побежал исполнять. Все решения у нас принимаются совместно», — говорит Михаил Пипия.

Ольга Волкова в беседе с ТАСС отметила, что всегда старается вносить корректировки в сценарий, если видит ошибки, так как не терпит "лжи в костюме, гриме и ситуациях".

«Бывают такие огрехи, но я поправляю, я борюсь за это», — рассказывает актриса.

Героиня Волковой зачастую носит собственную одежду:

«Я хожу в полуспортивном, потому что моя героиня очень быстро действует. Естественно, я согласовываю с художником по костюмам, это утверждают».

Она также добавила, что сохранила одежду, парик и очки еще с оригинальных "Папиных дочек", и эти вещи до сих пор присутствуют в сериале.

Как вспоминает Денисова, ей и партнеру по съемкам однажды пришлось заменять дублеров.

«Когда мы снимали полный метр, у нас были дублеры, которые должны были снять трюк, как мы с Мишей врезаемся друг в друга. И так получилось, что дублер не смог это делать почему-то. Я катаюсь средне на сноуборде, но катаюсь, и мы раз пять-десять просто врезались в дерево и друг в друга, потому что дублер не мог это сделать, а мы делали это лучше, чем дублер», — рассказывает актриса.

Ностальгия по "старым" дочкам

Волкова с большой теплотой и ностальгией вспоминает молодых актеров, снимавшихся в первых "Папиных дочках".

«Это большая радость общения с замечательными детьми и с замечательными актерами, с которыми я познакомилась в первом проекте. Мы так сроднились и сблизились, что это невероятно», — рассказывает актриса.

Она хранит у себя дома фотографию Пуговки, которую забрала со съемочной площадки первых "дочек".

«Когда я познакомилась с ней, эта фотография была в интерьере, я так ее полюбила, я всех их люблю, — говорит артистка. — Она меня так поразила, что я распечатала ее давно и повесила у себя дома. Вы понимаете, какая связь с теми, кто был?»

Она старается поддерживать общение с актерами из прошлого проекта и звонит им при возможности.

Денисова рассказывает, что любит "Папиных дочек" с детства и даже представить не могла, что ей посчастливится увидеть актеров сериала вживую, не говоря о том, чтобы сняться вместе с ними.

«Я очень любила Пуговку, — говорит артистка. — Сейчас оглядываюсь и понимаю, что все мечты, они просто в моей жизни как-то сбываются чудесным образом. Потому что, если бы мне в детстве сказали, что я буду сниматься через десять лет в "Папиных дочках", я бы никогда в жизни не поверила».

Айнутдинова тоже смотрела оригинальный сериал.

«Я смотрела старых "Папиных дочек" после того, как меня утвердили, потому что я не хотела брать пример с Пуговки», — сказала она, добавив, что из персонажей ей больше всего понравилась героиня Анастасии Сиваевой, потому что "у нее очень красивые глаза".

В беседе с ТАСС Бледный порассуждал об эволюции персонажа, который запомнился зрителю студентом, а теперь предстает в образе отца-семьянина.

«Тогда я был еще мальчишкой, только закончив институт, и играл, собственно, студента. Поэтому это мне было знакомо, близко и достаточно легко. А сейчас мне 37 лет, и по-хорошему четверо детей мне бы сейчас очень подошли, если бы не объем моей работы. Поэтому я думаю, что все закономерно и вовремя», — поделился с ТАСС артист, добавив, что теперь происходит больше внутренних эмоциональных перемен и перипетий, потому что дети, взрослые отношения, любовь, брак, развод и все остальное — очень эмоционально и глубоко знакомо каждому.

В свою очередь Гришаева вспомнила, как она узнала от режиссера о съемках продолжения сериала.

«Я позвонила сразу же режиссеру и спросила, шутка ли это. Он сказал, что нет. Я не поверила, честно скажу. Я была просто шокирована», — рассказала актриса, добавив, что не могла понять, какое может быть продолжение, при том, что выросли все, даже Пуговка. Но когда она прочитала сценарий, то поняла: почему бы нет?

Не зря, ведь сериал с успехом идет уже три сезона подряд, а сейчас на стадии производства находится уже четвертый, который, как и предыдущие, выйдет на START и СТС.