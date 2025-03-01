Опубликован новый тизер фильма «Клинок, рассекающий демонов»

Компания Aniplex опубликовала новый тизер фильма по аниме «Клинок, рассекающий демонов». Из ролика стало известно, что премьера первой картины финальной трилогии состоится 18 июля. Также авторы поделились постером.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Aniplex USA. Права на видео принадлежат Crunchyroll.

Грядущая серия полнометражных фильмов завершит историю оригинального аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося 30 июня 2024-го. Сериал рассказывает о подростке по имени Тандзиро Камадо, который становится истребителем демонов после того, как всю его семью убил демон, а его младшая сестра Нэдзуко сама превращается в демона.

Ранее в Crunchyroll отмечали, что подойдут к созданию трилогии фильмов с большим трепетом и «предоставят фанатам именно то завершение, на которое они рассчитывают».

Постер