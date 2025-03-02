HBO ведет переговоры о съемках документального сериала Hard Knocks с командой Билла Беличика

Генеральный менеджер команды Майкл Ломбарди подтвердил, что переговоры по этому поводу ведутся, но окончательного решения пока нет.

HBO ведет переговоры о съемках документального сериала Hard Knocks
© globallookpress.com
«Сейчас проходит много обсуждений. Мы получаем множество предложений от разных людей, которые хотят заглянуть за кулисы нашей команды. Но пока ничего не подписано», — сказал Ломбарди в эфире The Pat McAfee Show.

«Северная Каролина» оказалась в центре внимания после назначения Билла Беличика главным тренером. Легендарный специалист возглавил команду в декабре, впервые в карьере перейдя в студенческий футбол.

По данным Front Office Sports, HBO рассматривает «Северную Каролину», поскольку клубы НФЛ не заинтересованы в съемках нового сезона. В прошлом году в проекте участвовали «Нью-Йорк Джайентс», что привело к нежелательному вниманию после кадров с расставанием с Сейкуоном Баркли.

Фильмы и сериалы