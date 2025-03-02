HBO ведет переговоры о съемках документального сериала Hard Knocks

Генеральный менеджер команды Майкл Ломбарди подтвердил, что переговоры по этому поводу ведутся, но окончательного решения пока нет.

«Сейчас проходит много обсуждений. Мы получаем множество предложений от разных людей, которые хотят заглянуть за кулисы нашей команды. Но пока ничего не подписано», — сказал Ломбарди в эфире The Pat McAfee Show.

«Северная Каролина» оказалась в центре внимания после назначения Билла Беличика главным тренером. Легендарный специалист возглавил команду в декабре, впервые в карьере перейдя в студенческий футбол.

По данным Front Office Sports, HBO рассматривает «Северную Каролину», поскольку клубы НФЛ не заинтересованы в съемках нового сезона. В прошлом году в проекте участвовали «Нью-Йорк Джайентс», что привело к нежелательному вниманию после кадров с расставанием с Сейкуоном Баркли.