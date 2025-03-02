Обновлен топ-10 самых кассовых фильмов в истории

1 марта сборы китайского мультфильма «Нэчжа 2» превысили $ 1,942 млрд. Подобный результат позволил анимационной картине войти в топ-7 самых кассовых фильмов в истории, обойдя «Человека-паука: Нет пути домой» с его результатом в $ 1,922 млрд.

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Чтобы подняться ещё на строчку выше, мультфильму нужно перейти рубеж в $ 2,048 млрд — такую сумму заработали «Мстители: Война бесконечности».

Топ-10 самых кассовых фильмов в истории

«Нэчжа побеждает Царя драконов» покажут и в России, однако сроки и дата премьеры пока не раскрываются.