Рассекречены съемки фильма про Простоквашино

Жизнь и судьба Дяди Федора, кота Матроскина и пса Шарика давно уже не дает покоя кинематографистам. На днях москвичи обнаружили: в столице начались съемки полнометражного фильма по знаменитому сюжету.

Жизнь и судьба Дяди Федора, кота Матроскина и пса Шарика давно уже не дает покоя кинематографистам. На днях москвичи обнаружили: в столице начались съемки полнометражного фильма по знаменитому сюжету. Об этом рассказал Telegram-канал Бабушкинского района Москвы Go_babka.

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«Вчера на катке Певческого поля (Заповедная улица) снимали сцены для нового фильма», — поделились админы канала. А так же рассказали о том, что в России стартовали съемки полнометражного фильма с рабочим названием «Зима в Простоквашино», основанного на культовой повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот».

Из подробностей пока известно лишь следующее: в фильме живые актеры будут взаимодействовать с анимированными персонажами. Подобный ход известен со времен культового голливудского фильма «Кто подставил Кролика Роджера?» 1988-го года. В России же такая «фишка» активно использовалась в снятом в 2022 году фильме «Чебурашка».

О популярности сочиненной Эдуардом Успенским истории говорит и тот факт, что теперь любой желающий может переночевать в квартире у Дяди Федора. Причем практически в самой настоящей, ведь ее оформлением занимались художники «Союзмультфильма».