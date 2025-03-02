Что известно о премьере «Постучись в мою Тверь»

Телевизионная премьера фильма «Постучись в мою Тверь» состоится 3 марта 2025 года на ТНТ. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в комедии режиссера Симона Багдасаряна исполнили Мария Горбань и Павел Прилучный, а также снялись Павел Комаров, Наталья Бочкарева, Дмитрий Власкин, Николай Козак, Андрей Свиридов, Алексей Гаврилов, Анастасия Буткова, Алиса Стасюк и др. Производством занималась «Кинокомпания братьев Андреасян».

© кадр из фильма «Постучись в мою Тверь»

По сюжету, городская фифа Алиса (Горбань) приезжает в Тверь, чтобы получить земельный участок на местной ферме. Но владелец Сергей (Прилучный), известный своим скверным характером, не желает его отдавать, несмотря на все её уловки. Не собирается сдаваться и Алиса, решив преодолеть все трудности деревенской жизни.

В российский прокат фильм «Постучись в мою Тверь» вышел в январе.