Киану Ривз рассказал о «Джоне Уике 5»

Киану Ривз стал гостем нового выпуска шоу ExtraTV. В ходе разговора он прокомментировал своё участие в потенциальном производстве фильма «Джон Уик 5». Актёр лишь лаконично напомнил, что его персонаж давно мёртв.

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«Он уже давно мёртв…»

Ранее режиссёр франшизы Чад Стахелски сообщал, что у него есть некоторые идеи для продолжения, однако до полноценного производства они пока не дошли. Некоторые СМИ отмечают, что в Lionsgate уже пишут сценарий пятой части, однако он пока на ранней стадии.

Боевик «Джон Уик 4» вышел в начале 2023 года и стал самым кассовым фильмом во франшизе. Лента собрала в прокате $ 440 млн и стала большим хитом для студии Lionsgate, однако с тех пор о создании продолжения ходят лишь всевозможные слухи.