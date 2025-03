Вышел трейлер документального фильма о трагедии «‎Ржавчины»

Стриминговый сервис Hulu представил трейлер документального фильма в память о Галине Хатчинс - операторе, которая погибла 21 октября 2021 года во время съёмок вестерна "Ржавчина" (Rust) с Алеком Болдуином.

Из-за халатности консультантов в руках актёра оказался заряженный револьвер, из которого он случайно выстрелил в сторону съёмочной группы. 42-летняя оператор получила смертельное ранение. Осколки также задели режиссёра фильма Джоэла Соуза, ему потребовалась помощь врачей.

После длительных разбирательств Болдуину было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, позже отклонённое судом. Прокурор США Кари Морриси также отозвала своё прошение о пересмотре дела - таким образом, в нём была поставлена точка.

Член съёмочной команды Ханна Гутьеррес-Рид, отвечавшая за оружие, получила 18 месяцев тюрьмы.

Во время разбирательства вдовец Хатчинс Мэтью договорился с продюсерами картины о выплате доли прибыли от будущего фильма взамен на отказ от претензий.

Часть съёмочной группы продолжает судиться с продюсерами (в том числе и Болдуином). Утверждается, что на площадке царил бардак и происшествия с огнестрельным оружием не были редкостью.

В начале 2024 года стало известно, что фильм в итоге был доснят, в марте того же года были опубликованы кадры из него. В ноябре фильм был показан на Международном фестивале кинооператорского искусства Camerimage в Польше.

В начале января 2025 года Болдуин подал иск против Моррисси, окружного прокурора Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис, а также трёх следователей из офиса шерифа округа Санта-Фе и окружного совета комиссаров. Актёр заявил, что прокуроры "преследовали его ради профессиональной или политической выгоды, намеренно скрывая улики, которые могли бы его оправдать", а также "намеренно искажая улики".

Кроме того, он сообщил, что считает клеветой заявления для СМИ, в которых утверждалось, что актёр винит себя в смерти Хатчинс, и заявил о попытках свалить на него вину за действия и бездействие других членов съёмочной группы.

Премьера фильма "Последний дубль: "Ржавчина" и история Галины" (Last Take: Rust and the Story of Halyna) назначена на 11 марта 2025 года.