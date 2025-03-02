В Петербурге пройдут экскурсии по местам съемок фильма «Пророк»

Вдохновившись историческими локациями Санкт-Петербурга и его пригородов из нового фильма о великом поэте, Дом культуры Льва Лурье совместно с буше и «Централ Партнершип» выпустили оригинальный путеводитель и бесплатные экскурсии по местам съемок картины и значимым местам в биографии Александра Сергеевича.

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Участники экскурсий пройдут уникальным маршрутом, разработанным Домом культуры Льва Лурье, который включает в себя пушкинские адреса в Петербурге, а также места съемок фильма: библиотека Бестужевских курсов, дом, где жила А.П. Керн (9-я линия В. О., 24), дом Педро Лопеса, здесь же – типография Академии наук (Большой проспект, 28), Квартира Бенуа (3-я линия В. О., 20), Академия Художеств, Благовещенский мост, первый семейный адрес Пушкиных в Петербурге (Галерная, 53), Почтамт, Дом архитектора (Большая Морская, 52), Дом Пиковой дамы (Малая Морская, 10), еще одна семейная квартира Пушкиных (Большая Морская, 26), Литературное кафе (Невский проспект, 18), Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина (Мойка, 12).

Экскурсии пройдут в выходные 15-16 марта.