«Пророк» лидирует в кинопрокате третью неделю подряд

Фильм "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в главной роли занимает первую строчку в кинопрокате третью неделю подряд, собрав 168,5 млн рублей за период 27 февраля - 2 марта. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness.

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"Пророк. История Александра Пушкина" - художественная интерпретация биографии писателя. Как отметили создатели картины на премьере в Михайловском театре 3 февраля, это история жизни Александра Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли, масштабный фильм о великом поэте, "которого знают все и не знает никто". В главных ролях: Юра Борисов (Александр Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (Император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Кай Гетц (Пушкин-лицеист), Флориан Десбьендра (Жорж Дантес) и другие.

Вторую строчку заняла кинокартина "Красный шелк" Андрея Волгина, которая вышла на российских экранах 20 февраля, собрав 122,3 млн рублей за уик-энд. Действие картины разворачивается в 1927 году. На Транссибирском экспрессе через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов. В фильме снимались: Милош Бикович (Николай Гарин), Елена Подкаминская (Анна Волкова), Гоша Куценко (Федор Корнилов), Глеб Калюжный (Артем Светлов), Ярослав Могильников (Петя), Ирина Алферова (Графиня Демидова), Чжэн Ханьи (Ван Лин) и другие.

Третье место занял американский фильм "Обезьяна", вышедший на российские экраны 27 февраля, собрав 82,5 млн рублей за уик-энд. Фильм снят по одноименному рассказу Стивена Кинга. Картина повествует о братьях-близнецах, которые нашли загадочную игрушку в виде обезьяны на чердаке. Находка вещи принесла трагические события в их жизни, из-за чего они решают от нее избавиться. Режиссером фильма стал Осгуд Перкинс. В кинокартине сыграли: Тео Джеймс (Хэл Шелборн). Кристиан Конвери (Хэл Шелборн), Татьяна Маслани (Лоис Шелборн), Элайджа Вуд (Тед Хаммерман), Колин О'Брайен (Пит Шелборн) и другие.