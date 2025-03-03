Назван лучший мультфильм по версии «Оскара»-2025

В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе проходит 97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Очередной номинацией стал Лучший мультфильм за которую в этот раз сражались пятеро кандидатов.

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Победителем оказался мультфильм «Поток» латвийского режиссёра Гинтса Зильбалодиса. Его работе за относительно небольшие деньги удалось обойти «Головоломку 2» от Pixar и «Дикого робота» от Dreamworks, которым предрекали награду.

Лучший мультфильм на «Оскаре»-2025

«Поток» — победитель

«Головоломка 2»

«Мемуары улитки»

«Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

«Дикий робот»

97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025 стартовала в 3:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.