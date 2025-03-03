Назван лучший мультфильм по версии «Оскара»-2025

«Оскар»-2025: лучший мультфильм — «Поток» про милого кота
В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе проходит 97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Очередной номинацией стал Лучший мультфильм за которую в этот раз сражались пятеро кандидатов.
Победителем оказался мультфильм «Поток» латвийского режиссёра Гинтса Зильбалодиса. Его работе за относительно небольшие деньги удалось обойти «Головоломку 2» от Pixar и «Дикого робота» от Dreamworks, которым предрекали награду.
Лучший мультфильм на «Оскаре»-2025
- «Поток» — победитель
- «Головоломка 2»
- «Мемуары улитки»
- «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
- «Дикий робот»
97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025 стартовала в 3:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.