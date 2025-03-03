Майки Мэдисон стала лучшей актрисой на «Оскаре»-2025 за роль в «Аноре»

В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе проводится 97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Очередной номинацией стали Лучшие спецэффекты, за звание которой сражались пятеро кандидатов.

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Победителем оказалась «Дюна 2» — продолжение эпической саги Дени Вильнёва. Интересно, что в 2022 году первая часть также выигрывала эту награду, обойдя своих конкурентов.

Лучшие визуальные эффекты на «Оскаре»-2025

97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025 стартовала в 3:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.