«Оскар»-2025 определил лучший фильм на иностранном языке

В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе проводится 97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Очередной номинацией стал Лучший фильм на иностранном языке, за звание которой сражались пятеро кандидатов.

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Победителем стала бразильская драма «Я всё ещё здесь» с Фернандой Торрес. События ленты разворачиваются в 1971 году — однажды в дом многодетного отца Рубенса приходят военные и уводят его на допрос, с которого он так и не вернётся. Его жена Юнис начинает борьбу за правду и пытается вернуть любимого, даже если на это уйдут многие годы.

Лучший фильм на иностранном языке на «Оскаре»-2025

«Я всё ещё здесь» — Бразилия

«Девушка с иглой» — Дания

«Эмилия Перес» — Франция

«Семя священного инжира» — Германия

«Поток» — Латвия

97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025 стартовала в 3:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.