Назван лучший фильм на «Оскаре»-2025

В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе проводится 97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Финальной номинацией стал Лучший фильм, за звание которого сражались десять кандидатов.

© globallookpress

По итогам голосования лучшим фильмом 2024 года признали «Анору». Ленту режиссёра Шона Бейкера с российскими актёрами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном удостоили наивысшей награды церемонии.

Постановщик поблагодарил производственную команду, студию Neon, свою семью и близких. Бэйкер отметил, что снял ленту за смешные для Голливуда $ 6 млн, однако она стала триумфом на главной киноцеремонии планеты.

Лучший фильм на «Оскаре»-2025

«Анора» — победитель

«Бруталист»

«Боб Дилан: Никому не известный»

«Конклав»

«Дюна 2»

«Эмилия Перес»

«Я всё ещё здесь»

«Мальчишки из «Никеля»

«Субстанция»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025 прошла 3 марта и продлилась около четырёх часов. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.