Обладатели "Оскара" 2025 года
Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей премии «Оскар».
Торжественная церемония прошла в 97-й раз. Победителей определили в 23 категориях.
Трансляцию церемонии вела телекомпания ABC.
ТАСС собрал список лауреатов в основных номинациях:
- «Лучший фильм» — «Анора»;
- «Лучший режиссер» — Шон Бэйкер («Анора»);
- «Лучшая актриса» — Мики Мэдисон («Анора»);
- «Лучший актер» — Эдриан Броуди («Бруталист»);
- «Лучшая песня» — El Mal («Эмилия Перес»);
- «Лучшая музыка» — «Бруталист»;
- «Лучшая мужская роль второго плана» — Киран Калкин («Настоящая боль»);
- «Лучший зарубежный фильм» — «Я все еще здесь» (Бразилия);
- «Лучший адаптированный сценарий» — Питер Строхан («Конклав»);
- «Лучший оригинальный сценарий» — Шон Бэйкер («Анора»);
- «Лучшая женская роль второго плана» — Зои Салдана («Эмилия Перес»);
- «Лучший анимационный фильм» — «Поток»;
- «Лучшая операторская работа» — «Бруталист»;
- «Лучший монтаж» — «Анора»;
- «Лучшая работа художника-постановщика» — «Злая: Сказка о ведьме Запада»;
- «Лучший документальный фильм» — «Нет другой земли»;
- «Лучший грим и прически» — «Субстанция»;
- «Лучший дизайн костюмов» — «Злая: Сказка о ведьме Запада»;
- «Лучший звук» — «Дюна: Часть вторая»;
- «Лучшие визуальные эффекты» — «Дюна: Часть вторая»;
- «Лучший короткометражный анимационный фильм» — «В тени кипариса»;
- «Лучший короткометражный документальный фильм» — «Единственная девушка в оркестре»;
- «Лучший игровой короткометражный фильм» — «Я не робот».