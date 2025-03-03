Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей премии «Оскар».

Торжественная церемония прошла в 97-й раз. Победителей определили в 23 категориях.

Трансляцию церемонии вела телекомпания ABC.

ТАСС собрал список лауреатов в основных номинациях: