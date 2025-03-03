Обладатели "Оскара" 2025 года

Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей премии «Оскар».

Торжественная церемония прошла в 97-й раз. Победителей определили в 23 категориях.

Трансляцию церемонии вела телекомпания ABC.

ТАСС собрал список лауреатов в основных номинациях:

  • «Лучший фильм» — «Анора»;
  • «Лучший режиссер» — Шон Бэйкер («Анора»);
  • «Лучшая актриса» — Мики Мэдисон («Анора»);
  • «Лучший актер» — Эдриан Броуди («Бруталист»);
  • «Лучшая песня» — El Mal («Эмилия Перес»);
  • «Лучшая музыка» — «Бруталист»;
  • «Лучшая мужская роль второго плана» — Киран Калкин («Настоящая боль»);
  • «Лучший зарубежный фильм» — «Я все еще здесь» (Бразилия);
  • «Лучший адаптированный сценарий» — Питер Строхан («Конклав»);
  • «Лучший оригинальный сценарий» — Шон Бэйкер («Анора»);
  • «Лучшая женская роль второго плана» — Зои Салдана («Эмилия Перес»);
  • «Лучший анимационный фильм» — «Поток»;
  • «Лучшая операторская работа» — «Бруталист»;
  • «Лучший монтаж» — «Анора»;
  • «Лучшая работа художника-постановщика» — «Злая: Сказка о ведьме Запада»;
  • «Лучший документальный фильм» — «Нет другой земли»;
  • «Лучший грим и прически» — «Субстанция»;
  • «Лучший дизайн костюмов» — «Злая: Сказка о ведьме Запада»;
  • «Лучший звук» — «Дюна: Часть вторая»;
  • «Лучшие визуальные эффекты» — «Дюна: Часть вторая»;
  • «Лучший короткометражный анимационный фильм» — «В тени кипариса»;
  • «Лучший короткометражный документальный фильм» — «Единственная девушка в оркестре»;
  • «Лучший игровой короткометражный фильм» — «Я не робот».
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Оскар
Питер Строхан
Шон Бейкер
Киран Калкин
Зои Салдана
Эдриан Броуди