Офтальмолог предупредил, какие фильмы вредно смотреть в полной темноте

Вечерний просмотр фильмов с большим количеством световых спецэффектов, например боевиков, в полной темноте плохо влияет на зрение и центральную нервную систему, рассказала NEWS.ru офтальмолог Элина Санторо. Она объяснила, что глаза и ЦНС подвергаются дополнительной нагрузке.

© unsplash

«Зачастую люди смотрят кино или играют в видеоигры вечером — после работы или учебы. К этому времени человеческий организм уже достаточно уставший, поэтому глаза и нервная система подвергаются дополнительной нагрузке. Особенно опасными для них становятся такие фильмы, как боевики, фантастика, ужастики, где может быть много резких световых спецэффектов», — пояснила Санторо.

По словам врача, когда люди потребляют такой контент в абсолютной темноте, глазам и мозгу приходится работать активнее. Санторо добавила, что при плохом освещении, зрачок расширяется и не успевает сужаться, когда появляется яркая вспышка. Кроме того, по ее словам, человека увлекает сюжет фильма, поэтому от экрана трудно оторваться.

«По этой причине моргание происходит реже, глаз не получает дополнительное увлажнение и, как следствие, быстрее устает. Данный эффект отражается и на работе нервной системы. Нередко после яркого, динамичного фильма с различными спецэффектами нам труднее заснуть, появляются головные боли, усталость или даже тревожность, поскольку утомленный ранее мозг теперь находится в возбужденном состоянии и пытается переварить полученную информацию», — объяснила Санторо.

Ранее офтальмолог Райхант Хашегульгова рассказала, что изменение цвета радужки глаза у взрослых чаще всего указывает на развитие патологий. По ее словам, при обнаружении этого признака нужно оперативно обратиться к специалисту.